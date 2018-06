Verborrágico, como de costumbre, Caruso reconoció que le "duele" y le "molesta" no estar entre los candidatos para dirigir al elenco albiceleste. "No te valoran nada acá. Si vos me decís que te están comparando con técnicos de un nivel enorme, pero acá haber salido campeón hace 20 años influye para decir 'este técnico sirve o no sirve'", dijo el DT.