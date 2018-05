Sin embargo, negó que le hayan pedido la renuncia: "De ese tema absolutamente no se habló. Uno debe ser serio y tener gran responsabilidad". Y finalizó detallando el acuerdo que se logró: "¿Cómo no estar conformes? Le pudimos garantizar el salario a 2000 jugadores, en cualquier parte del mundo es muy difícil conseguir eso. No hemos resignando ningún derecho. Hemos trabajado en silencio, muchos dijeron por qué no daba la cara cuando había ido al Ministerio de Trabajo varias veces".