En medio de la crisis del fútbol argentino más indisimulable de la historia, Daniel Angelici lanzó una frase tan realista como llena de incertidumbre: “Si hay que parar, hay que parar seis meses hasta buscar la solución de fondo de la problemática que tiene el fútbol argentino (…) Parar una fecha no va a solucionar nada, esto no se resuelve de un día para el otro”.

El presidente de Boca, uno de los dirigentes más poderosos del país, apuntó contra la intención de la Comisión Regularizadora que preside Armando Pérez, que es la de comenzar el Campeonato de Primera y los de Ascenso el próximo fin de semana pese a los graves problemas de las instituciones y en medio de una sentencia que tuvo aroma a seria advertencia: “Si no empieza el fútbol, habrá consecuencias”, lanzó el empresario en declaraciones al diario Clarín.

Entrevistado en Radio Belgrano, en tanto, Angelici dijo que quiere que el fútbol comience pero consideró que ya no se pueden esconder los problemas

Sobre la decisión oficial para que el torneo se inicie el próximo viernes 26 de agosto, el dirigente señaló: “Realmente lo veo complicado, sé que se están juntando los capitanes de Primera el martes y nosotros, los dirigentes, nos juntamos el viernes pasado a almorzar. Yo tengo una posición clara de lo que se debiera hacer en el fútbol argentino, ir al fondo del problema, donde empezó la problemática: tienen que descender rápidamente 10 equipos, los que tiene deuda no deberían incorporar, deberían jugar con las inferiores y empezar a aplicar un reglamento como se aplica en todo el mundo, con reglas de fútbol claras y no puede ser que el que tenga dinero adelantado o debe, siga incorporando en todos los libros de pases, como tampoco puede ser y no entiendo cómo pueden estar jugadores 4 o 5 meses sin cobrar”.

Mientras tanto, el titular de Boca fue claro respecto del futuro más cercano: “El derecho al paro es constitucional cuando uno va atrás de un objetivo para resolver un conflicto y yo no creo que se pueda resolver un conflicto parando una fecha. Si se para esta fecha (por el próximo fin de semana), la otra es fecha FIFA, con lo cual ya se pararían otros 15 días y no creo que esto se resuelva”, dijo y añadió con tono concluyente: “Si no se cambia, nos llevan puestos hasta a los clubes que estamos ordenados”.

• La necesidad por sobre el deseo

“Yo lo dije siempre, yo trabajo y apuesto para que el próximo fin de semana haya fútbol, por la cultura futbolística del país, por los socios de Boca, por los plateístas de Boca que pagan su abono durante todo el año y no puede ser que de 12 meses tengamos siete meses de fútbol nada más, pero veo que la problemática no se resuelve y que ahora se involucraron también los capitanes de forma solidaria porque tiene muchos compañeros en Primera y en el Ascenso que están hace muchos meses sin cobrar y no le veo una solución”.

“Esto pasa todos los años, jugamos con deudas pero, ¿qué sucedía antes?: iba el sindicato a la AFA, la AFA pagaba esa deuda, esa deuda se la ponían en la cuenta corriente a los clubes y por eso hoy hay 100 millones fuera de la AFA. Por todo eso veo complicado que arranque el fútbol el domingo”, sentenció.