Por otra parte, recalcó que no intentará reemplazar a Sebastián Saja, el ídolo que decidió marcharse a un elenco de la segunda división de España. "Yo no vengo a reemplazar a Saja. Él hizo acá cosas formidables. No creo que pueda suplirlo. Saja es un arquero me marcó mucho en mi carrera y en mi vida personal. Es difícil igualar lo que él hizo acá".



Orio también aprovechó la oportunidad para agradecerle a Eduardo Coudet por el interés de llevarlo a Rosario Central y le metió presión a Claudio Úbeda -técnico interino- para que lo coloque desde el arranque en el enfrentamiento por Copa Argentina contra Olimpo.