EL PRESENTE DEL FÚTBOL ARGENTINO

"Se necesita un cambio absoluto. A River nunca lo consultaron por la designación de Julio Olarticoechea en el Sub 23, cuando no se sabía si gobernaba (Luis) Segura o la Comisión Regularizadora. No nos compartieron una decisión que fue improvisada. Quisieron sacarnos a Mammana y Maidana para los Juegos Olímpicos, algo totalmente desorganizado que debería haberse estipulado tiempo antes. No asumo culpa por los Juveniles de River", manifestó D'Onofrio, quien insistió con la postura de mantener a los clubes como sociedades civiles.