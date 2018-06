Orion fue pretendido por Independiente y en Rosario Central esperan convencerlo, pero lo cierto es que en su mente permanece firme la idea de cambiar de aires, en un fútbol con menos presión. La MLS había surgido como alternativa, pero no existen ofertas concretas y él continúa entrenándose de forma diferenciada. Así, quien suma crédito es el ex Atlético Rafaela, quien no consiguió continuidad desde su arribo.