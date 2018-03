Los ejemplos, sobran. Primero, eligió un técnico (Sava) al que nunca quiso y por descarte, ya que privilegió lo que le salía más barato por sobre la convicción de elegir al que quería, aunque éste sea más caro (Bauza, Guillermo). Ahora no quiere que siga. Pero se encontró con que Sava tuvo el respaldo de los líderes del plantel.Está perdido. Dice una cosa ante los micrófonos, pero hace otra. Dice que no busca otro técnico, cuando la realidad es que tanteó a Cocca y a Coudet. Dice que quiere a Milito como asesor, pero el capitán le dice que Sava tiene que seguir y no lo escucha.