"Yo no me enojo, mejor que me sigan diciendo gordo, así después hago un gol en cada partido", manifestó el Pipita en el medio italiano La Gazzetta dello Sport. Cabe recordar que Edgardo Bauza tenía pensado citarlo en la última convocatoria con la Selección, pero él optó por trabajar con la Vecchia Signora, al menos en esta oportunidad. Es decir que se perderá los compromisos con Uruguay y Venezuela.