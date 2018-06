Además, llevó tranquilidad a los fanáticos colchoneros que se mordieron las uñas durante varias semanas por la chance de que se marchara. Simeone aclaró que el espacio de reflexión que solicitó fue para reinventarse ante un grupo de jugadores que comanda hace cuatro años. "Si me iba, no lo hubiera hecho en paz; no se me cruzó por la cabeza, aunque sí debía pensar", remarcó.