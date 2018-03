Si no se sufre, no se vale. Así es la estadía de Central Córdoba de Santiago del Estero en la B Nacional, categoría que nuevamente lo tendrá jugando en la próxima temporada. El Ferro, que también se salvó el torneo pasado en la última fecha, cumplió con el triunfo por 6 a 0 ante Atlético Paraná (tenía que vencer para asegurarse un desempate al menos), mientras que la ayuda llegó desde San Luis, donde Juventud Unida no pudo derrotar a Douglas Haig para forzar un partido por la salvación. Fue 1 a 1 con el elenco de Pergamino ganando y después aguantando un resultado que fue festejado en el Alfredo Terrera.