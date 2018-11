La autobservación es la clave del cambio. Hay que observar cómo está el organismo cuando se come alimentos reales, también observa cómo está el cuerpo cuando comes una galletita del supermercado a base de azúcar, harina, soja, conservantes y aditivos. Los ultra procesados están diseñados para seguir comiendo, alimentos súper adictivos, que llenan pero no nutren.