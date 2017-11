El resultado es una canción bastante oscura en comparación con sus trabajos anteriores, con sintetizadores retro ideales. Contiene también el misterio y la oscuridad pop ochentera del 'Ghost Town' de The Specials o del 'Tomorrow (Just Another Day)' de Madness; pero instrumentalmente va por otro camino, con dejes en los sintetizadores que pueden llegar a recordar a The Stranglers, eso sí, sin las explosiones a las que estos nos acostumbraron. Pero no todo es pasado, este 'Little Dark Age' tiene características muy actuales: la canción es capaz de captar la atención desde el primer momento, y no abandona las rarezas propias del dúo, ni la confusión en la que siempre han sumido a sus oyentes.