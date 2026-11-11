“Yo me pondría la camiseta aún con siete operaciones”: Cecilia Tait y su firme mensaje a las voleibolistas que rechazan jugar por Perú

La exvoleibolista y medallista olímpica se refirió a las deportistas que rechazan las convocatorias de la 'bicolor' y expresó su postura sobre esta situación. (Video: La Charla)

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Cecilia Tait volvió a pronunciarse sobre las voleibolistas que rechazaron integrar la selección peruana durante 2026. Esta vez, la exdeportista compartió su postura en el podcast de YouTube ‘La Charla’, donde reconoció que siente tristeza al escuchar que una jugadora decide no vestir la camiseta nacional y comparó las condiciones que tuvo durante su carrera con las que existen actualmente.

La también medallista olímpica en Seúl 1988 hizo referencia a las dificultades que enfrentó en sus años como integrante de la ‘bicolor’. Según explicó, en aquella época no contaban con implementos deportivos suficientes ni con facilidades básicas para desarrollar su trabajo, una realidad que, desde su perspectiva, contrasta con la que viven las actuales generaciones.

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“Siento tristeza cuando escucho a una jugadora decirle no al Perú. Seguramente tiene motivos. Seguramente pasaron por momentos difíciles. Yo soy de los 80, donde no tenía una zapatilla como esta, que ahora me cuesta, donde teníamos que cuidar las únicas camisetas que nos daban. Ahora tienen, les regalan zapatillas. No teníamos pasaje. El agua a veces no había. Los tiempos han cambiado”, manifestó.

Cecilia Tait es una de las caras más representativas del voleibol peruano. Crédito: El Peruano

Cecilia Tait aseguró que volvería a jugar por Perú pese a sus siete operaciones

Durante la conversación, Tait aseguró que volvería a ponerse la camiseta de la selección peruana pese a las dificultades físicas que pudiera atravesar. Su mensaje fue contundente: aceptaría el llamado incluso si tuviera que hacerlo después de someterse a siete operaciones.

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“Si a mí me dicen: ‘Cecilia, ¿te volverías a poner la camiseta aún con siete operaciones, pero te necesito?’. Lo pensaría y diría sí. Ni siquiera diría: ‘Ay, mi rodilla’. Iría solamente a pararme para cumplir”, sostuvo.

En esa línea, cuestionó que algunas jugadoras —en referencia a las voleibolistas que rechazaron la convocatoria de Antonio Rizola— no hayan presentado, según su versión, una justificación oficial que respalde su negativa de representar al país. Para la exseleccionada, una razón médica debidamente acreditada sería un argumento válido para no acudir al llamado.

“Pero poner de que como no nos ponían agua o unas excusas realmente tristes, sí duele que no tengan justificación oficial, porque yo creo que no hay ningún médico que te dé una justificación que diga ‘ella no puede jugar porque está mal’”, agregó.

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Cecilia Tait intensifica su apoyo al deporte peruano rumbo a Los Ángeles 2028. Crédito: COP

El respaldo de Tait a la postura de Antonio Rizola

Por otro lado, la exvoleibolista destacó la posición que adoptó Antonio Rizola, seleccionador nacional, frente a las negativas en este 2026. El entrenador brasileño dejó en claro que trabajaría con las deportistas que estuvieran dispuestas a integrar el equipo patrio, una postura que Tait respaldó durante el podcast.

“Nadie presentó ninguna justificación. Pero a mí lo que me gustó del profesor Rizola fue que diga: ‘Yo trabajo con las que quieren venir’. Suficiente. Tú no quieres, perfecto. Y dependerá de ti, cada uno duerme con una almohada. Que le responda a la almohada”, expresó.

Las declaraciones de Tait se suman al debate generado por las ausencias en la selección peruana de vóley durante 2026. Distintas jugadoras comunicaron que no aceptarían el llamado por motivos personales, físicos o relacionados con sus prioridades deportivas. Mientras tanto, Rizola optó por continuar su trabajo con las voleibolistas disponibles y dispuestas a defender los colores del país.

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