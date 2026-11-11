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“Si Eryc Castillo no hace gol, nadie en Alianza Lima anota”: la advertencia de Giancarlo Granda de cara a las finales de la Liga 1 2026

El periodista resaltó el poderío goleador del atacante ecuatoriano, pero advirtió al cuadro ‘blanquiazul’ por la escasa producción de otros jugadores ofensivos

El periodista cuestionó la escasa producción goleadora del cuadro 'blanquiazul' de cara a las finales de la Liga 1 2026. (Video: Después de Todo)
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Alianza Lima perdió la opción de pelear el Torneo Clausura tras igualar 1-1 ante Los Chankas en Andahuaylas, un resultado que dejó al equipo sin posibilidades de conquistar el segundo certamen del año. En medio de esa frustración, Eryc Castillo volvió a sostener el ataque ‘blanquiazul’ con el gol que abrió el marcador.

El periodista Giancarlo Granda cuestionó la falta de respuesta ofensiva de los demás integrantes del plantel ‘íntimo’. “Alianza Lima dilapidó sus chances de poder ser campeón del Clausura el día de hoy (domingo) en un empate ante Los Chankas”, afirmó en el programa Después de Todo.

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Para el comunicador, el rendimiento de la ‘Culebra’ contrasta con la escasa incidencia de otros futbolistas llamados a aportar goles. “En Alianza, si no hace un gol Castillo, no lo hace nadie. Hay que taparlo, darle el tecito, abrigarlo y arrurrucarlo”, precisó.

“Si Eryc Castillo no hace gol, nadie en Alianza Lima anota”: la advertencia de Giancarlo Granda de cara a las finales de la Liga 1 2026
“Si Eryc Castillo no hace gol, nadie en Alianza Lima anota”: la advertencia de Giancarlo Granda de cara a las finales de la Liga 1 2026

Giancarlo Granda también individualizó los rendimientos que, a su criterio, explican esa falta de producción colectiva en Alianza Lima. Luis Ramos, Gaspar Gentile y Federico Girotti quedaron bajo observación por su aporte en los últimos metros.

“Ramos no la toca cuando entra, Gentile desperdicia manos a manos, Girotti da buenas sensaciones en ataque, pero no tiene gol y los demás no aparecen”, señaló el periodista. Su conclusión fue que Eryc Castillo se consolidó como “el mejor extranjero de la temporada”.

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La producción goleadora de Alianza Lima en el 2026

La cifra de Eryc Castillo en la Liga 1 2026 refleja la dependencia ofensiva de Alianza Lima. El ecuatoriano suma 22 goles en el certamen y se consolida en lo más alto de la tabla de goleadores del campeonato peruano. Mientras que Jairo Vélez registra seis, Renzo Garcés tiene cinco, Paolo Guerrero con cuatro y Federico Girotti tiene dos.

Luis Ramos y Gaspar Gentile no han podido anotar en lo que va de la campaña con la camiseta ‘blanquiazul’. De ahí que en el club estén atentos a mantener en buen estado a la ‘Culebra’.

El delantero ecuatoriano llegó a su tanto número 22 en la presente temporada con los 'blanquiazules' - Crédito: L1MAX.

Mientras que Eryc Castillo resolvió otra vez en Andahuaylas, las alternativas ofensivas de Alianza Lima no lograron ofrecer una cuota anotadora que redujera la carga sobre el máximo artillero del plantel. Esto considerando que el equipo ‘victoriano’, si bien quedó descartado en la lucha por el Torneo Clausura, sigue en carrera por el máximo título nacional al estar situado en las finales, a falta de conocer a su rival.

¿Eryc Castillo seguirá en Alianza Lima el 2027?

La permanencia de Eryc Castillo para la próxima temporada todavía no tiene una confirmación pública definitiva por parte del futbolista. Tras el empate ante Los Chankas, el ecuatoriano evitó despejar las dudas y respondió ante la prensa: “Tranquilos, muchachos, después se van a enterar”.

Pese a esa respuesta, Castillo tiene contrato vigente con Alianza Lima hasta finales de 2028. El vínculo le da al club una posición favorable para retenerlo, aunque una propuesta que satisfaga a las partes podría modificar el escenario.

Alianza Lima se impuso 1-0 ante Cienciano tras gol de Eryc Castillo.
Eryc Castillo y Federico Girotti conforman la dupla ofensiva de Alianza Lima. - créditos: ITEA

El interés de clubes extranjeros aparece como el principal elemento que alimenta la incertidumbre. El rendimiento de Eryc Castillo despertó atención fuera del Perú y que la directiva ‘blanquiazul’ evaluaría eventuales ofertas una vez concluida la temporada. Inclusive se mencionó en octubre que desde México estarían atentos a su producción de cara a una posible vuelta (jugó en Xolos Tijuana, Santos Laguna y FC Juárez).

La continuidad de la ‘Culebra’ será una de las decisiones centrales para Alianza Lima de cara a 2027. La dirigencia cuenta con un contrato extenso (hasta el 2028), mientras el jugador atraviesa una campaña que elevó su cotización y lo instaló como una pieza difícil de reemplazar.

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