Rosa Valiente y su mensaje tras revelaciones de Natalia Málaga y Carlos Aparicio: “Pueden decir lo que quieran. Nadie sabe por lo que pasé”

Rosa Valiente y su mensaje tras revelaciones de Natalia Málaga y Carlos Aparicio.

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La polémica se instaló en el vóley peruano tras las declaraciones de Natalia Málaga y Carlos Aparicio sobre Rosa Valiente y la etapa en la que coincidieron en Universidad César Vallejo y Alianza Lima.

Las versiones llegaron a la central peruana, quien publicó un mensaje en su cuenta de TikTok. “Sé lo que soy, sé lo que valgo. También sé que nadie me va a tumbar. Pueden decir lo que quieran, pero solo yo y mi familia sabemos lo que en realidad pasó en su momento”, escribió.

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Valiente afirmó que las demás personas desconocen las dificultades que atravesó. “Nadie sabe lo de nadie, nadie sabe por lo que pasé, nadie sabe todo lo que he llorado y muchas veces pensado hacer, pero aquí estoy, de pie y dando frente a todo”.

También señaló que busca salir adelante por sus hijos y por su madre. “Salgo adelante por mis hijos, por mi madre sola, sin pedirle nada a nadie”.

La voleibolista cerró su publicación con un mensaje dirigido a quienes se refirieron a ella. “Solo Dios sabe por todo lo que he tenido que pasar y es todo. Sean felices y dejen de hablar de las demás personas”.

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Rosa Valiente emitió fuerte mensaje luego de las revelaciones de Natalia Málaga y Carlos Aparicio.

¿Qué dijeron Natalia Málaga y Carlos Aparicio sobre Rosa Valiente?

La conversación surgió cuando le preguntaron a Natalia Málaga si alguna vez tuvo una pelea con Carlos Aparicio. La entrenadora recordó una diferencia que mantuvo con su amigo en 2014 por la situación de Rosa Valiente, entonces jugadora de Universidad César Vallejo.

Málaga contó que Valiente se recuperaba de una operación y que el club la respaldó durante ese periodo. “Yo estaba ahí con la Vallejo. Entonces, tenía a Rosita Valiente, que tenía el problemita de la caña, ¿ya? Se operó en la selección y la Vallejo estaba dándole, pues; todavía no podía estar activa. Entonces, le dije: ‘La quiero, se va a recuperar’. Le empezaron a dar sus viáticos, siempre, todo”.

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Según el relato de la exseleccionada peruana, la central luego pasó a entrenar con Alianza Lima, equipo que dirigía Aparicio, mientras aún tenía vínculo con la UCV. “Entonces, se fue. Ya trabajaba con él en Alianza, estaba entrenando. Hacía doble función: Vallejo y Alianza. Yo le dije: ‘Bueno’”.

Los dos entrenadores peruanos contaron sus experiencias con la voleibolista en el pasado. Créditos: Los Aparicio.

La diferencia entre ambos entrenadores se originó por una versión que Valiente le habría dado a Carlos Aparicio sobre su salida de César Vallejo. “Entonces, fue y le dijo: ‘No, ya me sacaron de la Vallejo’. Me dijeron a mí que él había dicho: ‘Como ya vas a jugar en su club, ya te botó’, que no sé qué, que no sé cuánto”, relató Málaga.

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La actual entrenadora de Deportivo Géminis afirmó que llamó a Aparicio para reclamarle por esa situación. “‘Oye, idiota, ¿qué estás hablando?’, le digo. ‘¿Por qué no me llamas y me preguntas? ¿Por qué estás hablando idioteces? Vienen las chibolas, te dicen lo que han dicho, lo que has escuchado. O sea, quiero que me lo aclares, dime’”.

Málaga también aludió al embarazo que tuvo Valiente a los 18 años. “‘Has hecho el mejor contrato de tu vida’, le digo. ‘No, te has llevado dos por uno’, le dije”, manifestó.

Aparicio, por su parte, cuestionó las ausencias de la voleibolista a los entrenamientos. “Lo peor de todo fue que debe haber tenido como 20 abuelitas, ¿no? Porque todas las semanas se moría una. Se moría una: ‘No, mi abuelita ha muerto, no puedo venir’”, dijo.

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