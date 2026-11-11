Mauro Cantoro afirmó que Franco Navarro no debió ser sancionado por querer agredir a Horacio Melgarejo: “Saltó a defender su casa”

El exjugador de Universitario explicó por qué el directivo de Alianza Lima no tuvo que recibir fechas de suspensión tras querer pegarle a Horacio Melgarejo. Créditos: Desmarcados.

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El martes 10 de noviembre se conoció la sanción contra Franco Navarro, director deportivo de Alianza Lima, luego de que intentara agredir al técnico de Cienciano, Horacio Melgarejo, quien realizó ademanes hacia la tribuna del estadio Alejandro Villanueva.

Al respecto, Mauro Cantoro, exjugador de Universitario de Deportes, consideró que Navarro no debió recibir una sanción de la Comisión de Disciplina. Según afirmó, el directivo reaccionó para defender su “casa” ante los polémicos gestos de Melgarejo, quien había sido expulsado durante el encuentro.

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“Mucho. Me parece que le dieron mucho. Para mí no tendrían que haberle dado nada. Él defiende su casa, ¿qué querés que haga? Entran a tu casa a hacerte ademanes. A tu casa entro yo y empiezo a hacer ademanes con tu familia, con tu gente. Tenés que parar la vergüenza que estaba haciendo un tipo en su casa, en su ambiente”, sostuvo en Desmarcados.

Mauro Cantoro afirmó que Franco Navarro no debió ser sancionado por querer agredir a Horacio Melgarejo en Alianza Lima vs Cienciano.

Cantoro añadió que Navarro reaccionó ante lo que consideró una provocación de Melgarejo. Además, señaló que el episodio no se habría producido si el entrenador de Cienciano no realizaba esos gestos.

“Igual lo digo desde el lado de la cólera que te da. Si no hubiera pasado eso, Franco hubiera visto el partido”, agregó.

Para el exfutbolista, Navarro no debía recibir fechas de suspensión para asistir a los estadios, sino una sanción económica. “No le doy nada más, solo plata”, concluyó.

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El director deportivo de los 'blanquiazules' tuvo una explosiva reacción contra el DT de Cienciano. (Difusión)

Las sanciones para Franco Navarro, su hijo y Horacio Melgarejo

La Comisión Disciplinaria de la Liga 1 sancionó a Franco Navarro Monteiro, a su hijo Franco Navarro Mandayo y al entrenador de Cienciano, Horacio Melgarejo, por los incidentes ocurridos durante el partido entre Alianza Lima y el cuadro cusqueño en el estadio Alejandro Villanueva.

Franco Navarro Monteiro, director deportivo de Alianza, recibió la medida más severa entre los representantes del club victoriano. No podrá ingresar a ningún estadio durante los próximos tres partidos oficiales que dispute el equipo por la Liga 1, ya sea como local o visitante. Además, deberá pagar una multa de seis Unidades Impositivas Tributarias (UIT), equivalentes a S/ 33 mil.

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De este modo, el popular ‘Pepón’ no podrá asistir al duelo ante FC Cajamarca por la fecha 17 del Torneo Clausura y tampoco a los dos finales de la Liga 1.

Su hijo, Franco Navarro Mandayo, gerente deportivo de Alianza, fue multado con 0,80 UIT, es decir, S/ 4.400. La Comisión Disciplinaria no le impuso una prohibición de acceso a los estadios, aunque le advirtió sobre una eventual reincidencia en conductas similares.

Resoluciones de la Comisión Disciplinaria sobre Franco Navarro e hijo. Crédito: X Kevin Pacheco.

Horacio Melgarejo, técnico de Cienciano, recibió la sanción más extensa: 14 fechas de suspensión y una multa de 10 UIT. El castigo se divide en dos resoluciones. La primera contempla 10 jornadas de suspensión y cuatro UIT por infringir el artículo 19.1 del Reglamento Único Disciplinario de la Federación Peruana de Fútbol. La segunda suma otras cuatro fechas y seis UIT, en aplicación del artículo 17.1.b.viii.

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De esta forma, el entrenador argentino no podrá participar en 14 partidos organizados por la Liga de Fútbol Profesional Peruana y deberá pagar S/ 55 mil.

Horacio Melgarejo recibió duro castigo por los incidentes ante Alianza Lima en Matute. Crédito: Paloma del Solar

Hasta el momento, Alianza Lima y Cienciano no se pronunciaron sobre las sanciones impuestas a sus respectivos integrantes. La situación de Melgarejo se complica en el club cusqueño, ya que no podrá dirigir durante casi todo un torneo corto.