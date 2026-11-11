La furiosa reacción de Eddie Fleischman por la programación de la última fecha del Torneo Clausura 2026: “Son unos incompetentes”

Eddie Fleischman cuestionó con dureza la programación de la última fecha del Clausura 2026 y apuntó contra los organizadores por permitir que FC Cajamarca juegue cinco días después de sus rivales directos por la permanencia (Ovación)

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FC Cajamarca disputará su partido decisivo ante Alianza Lima el sábado 21 de noviembre en el estadio Alejandro Villanueva, cinco días después de que ADT y CD Moquegua ya hayan resuelto sus compromisos. Esa brecha en el calendario de la jornada 17 del Torneo Clausura 2026 —la última— desató una tormenta de críticas que apuntó directo a la cúpula organizativa de la Liga 1.

Uno de los más duros fue el periodista Eddie Fleischman quien señaló que la programación viola uno de los principios elementales de cualquier competición deportiva. UTC ya selló su descenso a la Liga 2 y un segundo club deberá acompañarlo. ADT suma 31 puntos en el puesto 15; CD Moquegua acumula 30 en el 16; FC Cajamarca cierra con 29 en el 17. Todo se define en 90 minutos, pero no al mismo tiempo.

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Fleischman no se guardó nada contra la Liga 1

El comunicador Eddie Fleischman tomó sus redes sociales como tribuna y no midió las palabras. Publicó un video con críticas directas a los organizadores y acompañó la publicación con una frase que sintetizó su fastidio: “A la Liga le llegó altamente la pelea por la permanencia”.

En el audio, Fleischman fue más lejos todavía. “Hasta las huev… la Liga con su programación, que es una vergüenza. Todos tendrían que jugar a la misma hora”, señaló el periodista, quien también calificó a los responsables del calendario con términos que no dejaron margen a la interpretación: “Son unos incompetentes, unos ineptos y, por supuesto, ‘Rin Tin Tin’ va a decir que del torneo de fútbol se encarga la Liga 1”.

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No era la primera vez que Fleischman apuntaba contra las autoridades del certamen. Semanas atrás ya había cuestionado públicamente a los dirigentes por sostener que jugar en Trujillo equivale a hacerlo en Sullana, en el marco de los cambios de localía de clubes como Alianza Atlético y Atlético Grau. La polémica por la fecha 17 llegó, entonces, sobre un terreno ya abonado por el descrédito.

La programación que generó el malestar es la siguiente: ADT visita a Cusco FC el lunes 16 de noviembre a las 15:00 en el estadio Inca Garcilaso de la Vega. En simultáneo, CD Moquegua recibe a Atlético Grau ese mismo lunes 16 a las 15:00 en el estadio 25 de Noviembre. FC Cajamarca, en cambio, tendrá que esperar hasta el sábado 21 de noviembre a las 15:30 para enfrentar a Alianza Lima en Matute.

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El ‘Colorado’ no fue el único

Enrique De la Rosa también cuestionó que ADT y CD Moquegua jueguen el lunes 16, mientras FC Cajamarca espere hasta el sábado 21 para disputar su compromiso decisivo. Para el exdirigente, la programación no tiene justificación (Liga 1)

Enrique De la Rosa, exgerente de la ADFP, amplió el cuestionamiento en declaraciones a Radio Ovación. El exdirigente admitió que la programación lo dejó sin argumentos para construir una defensa razonable de lo decidido.

“Sí llama la atención, estoy tratando de hacer un análisis, pero no se puede, no hay capacidad de análisis para una fecha programada así. Lo que llama la atención, y no hay forma de entenderlo, es lo del descenso. Hay tres equipos involucrados, ADT, CD Moquegua y FC Cajamarca, los tres tendrían que jugar el mismo día y a la misma hora, pero encontramos que Moquegua y ADT juegan el lunes 16 y Cajamarca el sábado 21”, afirmó.

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De la Rosa también interpeló a las dirigencias de los clubes perjudicados. “¿Dónde quedan los dirigentes de los clubes ADT y Moquegua que digan que Cajamarca tiene que jugar en el mismo horario? Separar de esta forma la programación no es lo recomendable para un juego limpio”, señaló.