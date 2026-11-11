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La Cobra y su explosiva reacción al enterarse de que el Papa León XIV es hincha de Alianza Lima: “Déjate de jod...”

El streamer argentino reveló que su mamá le contó sobre la relación del Santo Padre con los ‘blanquiazules’. El insólito momento se volvió tendencia en redes sociales

La Cobra reacciona al enterarse que el Papa León XIV es hincha de Alianza Lima.
La Cobra reacciona al enterarse que el Papa León XIV es hincha de Alianza Lima.
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El Papa León XIV está a punto de pisar duelo peruano tras su visita a Argentina, donde tuvo una multitudinaria acogida. El santo padre fue tendencia en ese país, y no fue ajeno para La Cobra. El streamer argentino se volvió tendencia por su explosiva reacción cuando se enteró de que el pontífice sería hincha de Alianza Lima.

El creador de contenido es seguidor de Boca Juniors, y sus seguidores suelen molestarlo con los ‘blanquiazules’ debido a la histórica eliminación ‘xeneize’ de la Copa Libertadores en La Bombonera, en 2025.

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“Mi vieja me pregunta: ¿Te hago una pregunta, Lautaro? ¿Te jode que sea de Alianza Lima? Y yo le digo: «¡Qué! Claro, él nació en Estados Unidos, pero es hincha de Alianza Lima. ¿Cómo va a ser que es hincha de Alianza Lima el Papa? Dejate de joder». Y me mostró un perfil de Facebook del Papa, que es de Alianza Lima. ¡Es de Alianza Lima el Papa! Amigo, de verdad, es de Alianza Lima. Está chequeado eso", apuntó el ‘Nine’ en su transmisión.

El streamer se volvió tendencia tras conocer que el Santo Padre sería 'blanquiazul'. (Kick)

“No lo hagas Alianza Lima”

La Cobra siguió hablando de Alianza Lima y no pudo evitar reaccionar a su clasificación a la Copa Libertadores 2027. Conmebol confirmó la participación de los ‘blanquiazules’ y el streamer argentino protagonizó un divertido momento.

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Boca Juniors también estará en el torneo internacional y podría volver a enfrentarse al equipo victoriano, retomando el recuerdo de la histórica eliminación en La Bombonera, en 2025.

“Confirmado. Alianza Lima, representante peruano de la Conmebol Libertadores. Alianza Lima, clasificado. No, no, no, no. Alianza, no. Otra vez no, porfa. Basta, basta. No, no, no, no, no, no, no, no, no. ¿Qué piensan? ¿Qué piensan? ¿Qué piensan?“, comentó Lautaro.

El streamer argentino se refirió al pase de los 'blanquiazules' en el torneo internacional. (Kick)

¿A qué hora llega el papa León XIV al Perú?

El Papa León XIV llegará al Callao a las 17.30 de este miércoles 11 de noviembre, tras completar una serie de actividades en Argentina.

El avión del pontífice despegará a las 14.00 desde el Aeropuerto Internacional Ministro Pistarini, en Buenos Aires. Su destino será la Base Aérea del Callao, donde se desarrollará la ceremonia de acogida oficial.

La instalación militar, también conocida como Grupo Aéreo N.° 8, concentrará parte de la logística de la visita apostólica. Desde ese punto se coordinarán los traslados aéreos del Papa hacia las ciudades contempladas en su agenda.

Visita del papa León XIV a la Argentina - Luján
(Fuente)

¿Cuándo vuelve a jugar Alianza Lima en el Torneo Clausura 2026?

Alianza Lima enfrentará a FC Cajamarca el sábado 21 de noviembre, en un partido reprogramado por la fecha 17 del Torneo Clausura 2026. El duelo se jugará en el Estadio Alejandro Villanueva, en La Victoria, desde las 15.30 horas.

La Liga de Fútbol Profesional Peruana modificó el calendario inicial, que contemplaba la disputa del encuentro en el mismo día y horario que los compromisos de Universitario de Deportes y Sporting Cristal.

Alianza Lima se medirá con FC Cajamarca por la fecha 17 del Torneo Clausura 2026.
Alianza Lima se medirá con FC Cajamarca por la fecha 17 del Torneo Clausura 2026.

El recinto ‘blanquiazul’ cuenta con capacidad para 35.000 espectadores. El partido será una preparación para Alianza Lima antes de la final de la Liga 1, instancia en la que aguardará a su rival para definir al campeón nacional en duelos de ida y vuelta.

La señal L1 Max estará a cargo de la transmisión televisiva. Los aficionados que elijan seguir la jornada desde teléfonos móviles, tabletas o computadoras podrán hacerlo mediante la aplicación Liga 1 Play.

Infobae Perú ofrecerá la información previa, las incidencias y las novedades posteriores de cada compromiso de la fecha 17 para quienes no puedan seguir los encuentros en directo.

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