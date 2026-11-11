Juan Pablo Varillas y su mensaje tras eliminar al campeón defensor del Challenger de Lima: “Voy a dar lo mejor de mí”

Juan Pablo Varillas derrotó al chileno Tomás Barrios Vera, vigente campeón del Challenger de Lima, por 4-6, 6-3 y 6-4. Crédito: IGMA Sports

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Juan Pablo Varillas consiguió una importante victoria en el Challenger de Lima 2026. El tenista peruano derrotó al chileno Tomás Barrios Vera, vigente campeón del certamen, por 4-6, 6-3 y 6-4, resultado que le permitió clasificar a los octavos de final y mantener sus opciones de seguir avanzando en el torneo disputado en el Club Tenis Las Terrazas de Miraflores.

Luego de su triunfo, el deportista nacional conversó con el periodista Jorge Valencia y compartió sus sensaciones por haber superado a un rival al que conoce desde hace varios años. ‘Juanpi’ reconoció que el encuentro tuvo una dificultad especial por la amistad que mantiene con el chileno, pero valoró haber podido resolver el compromiso a su favor.

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“Estoy feliz. Es duro siempre jugar contra un amigo, pero bueno, se pudo sacar el partido adelante”, manifestó el peruano, quien tuvo que exigirse al máximo para quedarse con la victoria en tres sets y dejar en el camino al vigente monarca del Challenger de Lima.

El tenista peruano remontó en la cancha central del Club Terrazas de Miraflores y cortó una negativa racha de tres derrotas al hilo. Crédito: X Jorge Valencia.

Juan Pablo Varillas explicó cómo logró remontar ante Tomás Barrios Vera

El partido no fue sencillo para Varillas. Después de ceder el primer set por 6-4, el peruano reaccionó, elevó su nivel y consiguió igualar el marcador con un 6-3 en la segunda manga. La definición llegó en el tercer parcial, donde afrontó otro momento complicado: estuvo 0-3 abajo, pero logró revertir la situación y terminó imponiéndose por 6-4.

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Consultado sobre cómo consiguió darle vuelta al encuentro, el tenista explicó que su estrategia fue mantener la agresividad, controlar las emociones y evitar errores que le permitieran a su contrincante tomar ventaja. También destacó la importancia de luchar hasta el último punto, incluso cuando el marcador parece adverso.

“Yo trato de seguir jugando agresivo como lo hice casi todo el partido y trato de mantenerme tranquilo. Por último digo: ‘bueno, si me lo va a ganar, que me lo gane él y no por fallas mías’. Lo encaro así. Siempre lucho hasta el final. Eso es fundamental”, comentó.

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La remontada le permitió a Varillas superar una prueba exigente frente a Barrios Vera, quien llegaba a esta edición como campeón defensor. Así, el peruano aseguró su presencia en los octavos de final y tendrá una nueva oportunidad de seguir sumando triunfos ante el público local.

El tenista peruano debutó con victoria ante el chileno Marcelo Barrios, vigente campeón del torneo. (Video: El Sabor del Deporte / Youtube)

¿Quién será el próximo rival de Juan Pablo Varillas en el Challenger de Lima?

En la siguiente ronda, Varillas tendrá otro desafío frente al argentino Genaro Alberto Olivieri, quien consiguió su clasificación tras vencer al danés Elmer Moller por 6-4, 2-6 y 6-4. El encuentro definirá a uno de los clasificados a los cuartos de final del Challenger de Lima 2026.

El tenista peruano anticipó que será un compromiso complicado, especialmente porque también conoce a Olivieri desde sus primeros años en el circuito. Ambos se han enfrentado en distintas etapas de sus carreras, por lo que espera un duelo exigente ante un rival que llega con buenas sensaciones.

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“Será un duro partido también con otro amigo del circuito, de muchos años. Nos conocemos desde que jugábamos futuros. Entonces, sí es un partido complicadísimo. Genaro viene jugando muy bien, viene una muy buena semana en Villa María y acá ganándole a un sembrado como es Moller. Pero nada, voy a tratar de dar lo mejor de mí”, señaló.

De esta manera, Varillas se prepara para afrontar un nuevo compromiso en el certamen limeño. Tras eliminar al campeón defensor y protagonizar una remontada en el set decisivo, el peruano buscará prolongar su camino en casa y conseguir un lugar entre los ocho mejores del torneo.

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