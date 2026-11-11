Perú Deportes

Juan Pablo Varillas y su mensaje tras eliminar al campeón defensor del Challenger de Lima: “Voy a dar lo mejor de mí”

El tenista peruano superó a Tomás Barrios Vera por 4-6, 6-3 y 6-4, remontó un 0-3 en el set decisivo y ahora enfrentará al argentino Genaro Olivieri por un lugar en los cuartos de final

Juan Pablo Varillas derrotó al chileno Tomás Barrios Vera, vigente campeón del Challenger de Lima, por 4-6, 6-3 y 6-4.
Juan Pablo Varillas derrotó al chileno Tomás Barrios Vera, vigente campeón del Challenger de Lima, por 4-6, 6-3 y 6-4. Crédito: IGMA Sports
Guardar

Juan Pablo Varillas consiguió una importante victoria en el Challenger de Lima 2026. El tenista peruano derrotó al chileno Tomás Barrios Vera, vigente campeón del certamen, por 4-6, 6-3 y 6-4, resultado que le permitió clasificar a los octavos de final y mantener sus opciones de seguir avanzando en el torneo disputado en el Club Tenis Las Terrazas de Miraflores.

Luego de su triunfo, el deportista nacional conversó con el periodista Jorge Valencia y compartió sus sensaciones por haber superado a un rival al que conoce desde hace varios años. ‘Juanpi’ reconoció que el encuentro tuvo una dificultad especial por la amistad que mantiene con el chileno, pero valoró haber podido resolver el compromiso a su favor.

PUBLICIDAD

“Estoy feliz. Es duro siempre jugar contra un amigo, pero bueno, se pudo sacar el partido adelante”, manifestó el peruano, quien tuvo que exigirse al máximo para quedarse con la victoria en tres sets y dejar en el camino al vigente monarca del Challenger de Lima.

El tenista peruano remontó en la cancha central del Club Terrazas de Miraflores y cortó una negativa racha de tres derrotas al hilo. Crédito: X Jorge Valencia.

Juan Pablo Varillas explicó cómo logró remontar ante Tomás Barrios Vera

El partido no fue sencillo para Varillas. Después de ceder el primer set por 6-4, el peruano reaccionó, elevó su nivel y consiguió igualar el marcador con un 6-3 en la segunda manga. La definición llegó en el tercer parcial, donde afrontó otro momento complicado: estuvo 0-3 abajo, pero logró revertir la situación y terminó imponiéndose por 6-4.

PUBLICIDAD

Consultado sobre cómo consiguió darle vuelta al encuentro, el tenista explicó que su estrategia fue mantener la agresividad, controlar las emociones y evitar errores que le permitieran a su contrincante tomar ventaja. También destacó la importancia de luchar hasta el último punto, incluso cuando el marcador parece adverso.

“Yo trato de seguir jugando agresivo como lo hice casi todo el partido y trato de mantenerme tranquilo. Por último digo: ‘bueno, si me lo va a ganar, que me lo gane él y no por fallas mías’. Lo encaro así. Siempre lucho hasta el final. Eso es fundamental”, comentó.

La remontada le permitió a Varillas superar una prueba exigente frente a Barrios Vera, quien llegaba a esta edición como campeón defensor. Así, el peruano aseguró su presencia en los octavos de final y tendrá una nueva oportunidad de seguir sumando triunfos ante el público local.

El tenista peruano debutó con victoria ante el chileno Marcelo Barrios, vigente campeón del torneo. (Video: El Sabor del Deporte / Youtube)

¿Quién será el próximo rival de Juan Pablo Varillas en el Challenger de Lima?

En la siguiente ronda, Varillas tendrá otro desafío frente al argentino Genaro Alberto Olivieri, quien consiguió su clasificación tras vencer al danés Elmer Moller por 6-4, 2-6 y 6-4. El encuentro definirá a uno de los clasificados a los cuartos de final del Challenger de Lima 2026.

El tenista peruano anticipó que será un compromiso complicado, especialmente porque también conoce a Olivieri desde sus primeros años en el circuito. Ambos se han enfrentado en distintas etapas de sus carreras, por lo que espera un duelo exigente ante un rival que llega con buenas sensaciones.

“Será un duro partido también con otro amigo del circuito, de muchos años. Nos conocemos desde que jugábamos futuros. Entonces, sí es un partido complicadísimo. Genaro viene jugando muy bien, viene una muy buena semana en Villa María y acá ganándole a un sembrado como es Moller. Pero nada, voy a tratar de dar lo mejor de mí”, señaló.

De esta manera, Varillas se prepara para afrontar un nuevo compromiso en el certamen limeño. Tras eliminar al campeón defensor y protagonizar una remontada en el set decisivo, el peruano buscará prolongar su camino en casa y conseguir un lugar entre los ocho mejores del torneo.

Temas Relacionados

Juan Pablo VarillasChallenger de Limatenis peruanoperu-deportes

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Rosa Valiente y su mensaje tras revelaciones de Natalia Málaga y Carlos Aparicio: “Pueden decir lo que quieran. Nadie sabe por lo que pasé”

La central peruana utilizó sus redes sociales para pronunciarse luego de que los entrenadores peruanos hablen de sus malas conductas en una reciente entrevista

Rosa Valiente y su mensaje tras revelaciones de Natalia Málaga y Carlos Aparicio: “Pueden decir lo que quieran. Nadie sabe por lo que pasé”

Natalia Málaga y Carlos Aparicio revelan malas conductas de Rosa Valiente: “Hacía doble función en Alianza y Vallejo. Qué pena cómo se perdió”

Los dos entrenadores relataron una experiencia con la voleibolista y mencionaron su embarazo durante una entrevista reciente

Natalia Málaga y Carlos Aparicio revelan malas conductas de Rosa Valiente: “Hacía doble función en Alianza y Vallejo. Qué pena cómo se perdió”

Fabio Gruber reveló charla con Mano Menezes para trascender en la selección peruana: “Es parte de la responsabilidad”

El defensa alemán-peruano habló de lo que sería su primera aparición con la ‘bicolor’ en territorio nacional ante Bolivia, de su integración al plantel y la conversación con el DT brasileño

Fabio Gruber reveló charla con Mano Menezes para trascender en la selección peruana: “Es parte de la responsabilidad”

Cecilia Tait respalda la continuidad de Antonio Rizola en Perú: “Las personas que lo cuestionan saquen una varita mágica”

La medallista olímpica pidió respetar el proceso de Antonio Rizola y lo comparó con el trabajo que realizó Man Bok Park al frente de la selección peruana

Cecilia Tait respalda la continuidad de Antonio Rizola en Perú: “Las personas que lo cuestionan saquen una varita mágica”

Programación de octavos de final vuelta por la Copa Perú 2026: partidos, horarios y canales TV de la Etapa Nacional

Domingo Dianderas y los otros equipos buscarán cerrar su clasificación a la siguiente etapa del torneo nacional. El ‘fútbol macho’ entra a su instancia decisiva

Programación de octavos de final vuelta por la Copa Perú 2026: partidos, horarios y canales TV de la Etapa Nacional
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Rafael López Aliaga pide al JNE revocar fallo que frena su reelección encubierta o aplicarlo recién en la próxima elección

Rafael López Aliaga pide al JNE revocar fallo que frena su reelección encubierta o aplicarlo recién en la próxima elección

Pedro Castillo no solo fue blindado por sus aliados: Fujimoristas lo favorecieron al no asistir

Cámara de Diputados aprueba derogar la Ley Soto y restablecer autonomía de la extinción de dominio

Lista de recortes presupuestales al Congreso que propone el Senado y que la Cámara de Diputados no quiso debatir

Pedro Castillo se libra de denuncia por presuntos ascensos irregulares en FFAA: votos de JP y Obras llevan caso al archivo

ENTRETENIMIENTO

Deyvis Orosco llegó a Las Vegas para ser parte de las actividades previas a los Latin Grammy 2026

Deyvis Orosco llegó a Las Vegas para ser parte de las actividades previas a los Latin Grammy 2026

Susana Baca ensayó hasta la madrugada para cantar ante el papa León XIV

Conciertos de Airbag y The Strokes se realizarán con normalidad pese al cierre temporal del Estadio San Marcos

Mackeily Luján y Dimas Ysla se reencontraron públicamente y rompieron en llanto tras ruptura

Amanda Portales, seis décadas de música y anécdotas de una carrera que comenzó a los 3 años: “A los 5, un juez autorizó que pudiera cantar”

DEPORTES

Rosa Valiente y su mensaje tras revelaciones de Natalia Málaga y Carlos Aparicio: “Pueden decir lo que quieran. Nadie sabe por lo que pasé”

Rosa Valiente y su mensaje tras revelaciones de Natalia Málaga y Carlos Aparicio: “Pueden decir lo que quieran. Nadie sabe por lo que pasé”

Natalia Málaga y Carlos Aparicio revelan malas conductas de Rosa Valiente: “Hacía doble función en Alianza y Vallejo. Qué pena cómo se perdió”

Fabio Gruber reveló charla con Mano Menezes para trascender en la selección peruana: “Es parte de la responsabilidad”

Cecilia Tait respalda la continuidad de Antonio Rizola en Perú: “Las personas que lo cuestionan saquen una varita mágica”

Programación de octavos de final vuelta por la Copa Perú 2026: partidos, horarios y canales TV de la Etapa Nacional