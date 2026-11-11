“Horacio Melgarejo ya no quiere dirigir más en Perú”: la tajante conclusión de Eddie Fleischman tras dura sanción de la FPF

El periodista opinó acerca del duro castigo que la FPF le propinó al técnico argentino de Cienciano tras sus gestos en Matute. (Video: Juego Cruzado)

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Casi una semana después del partido ante Alianza Lima, la sanción a Horacio Melgarejo volvió a poner al técnico de Cienciano en el centro de la discusión. El entrenador argentino fue expulsado y, durante su salida, realizó gestos hacia la hinchada ‘blanquiazul’ que provocaron la furiosa reacción de los Navarro.

Bajo esa premisa, el periodista Eddie Fleischman cuestionó la conducta del DT del ‘papá’ tras conocerse el drástico castigo impuesto por la Comisión Disciplinaria de la Federación Peruana de Fútbol.

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Fleischman consideró que la nueva falta resulta difícil de entender por el antecedente que ya arrastraba el técnico. “Realmente a mí me parece alucinante, porque cuando fue la sanción que provocó que le den un año de suspensión, que era absolutamente desproporcionado, Horacio Melgarejo salió a hacer un mea culpa, decir que él tenía problemas de manejo de ira y que estaba tratando el tema. Inclusive a mí, gente de Cienciano me dijo que sí, que le estaban cubriendo una terapia para que él mejorara en ese aspecto, etc.”, comentó en el programa Juego Cruzado.

El DT fue expulsado y realizó gestos polémicos a la tribuna. Además, fue increpado por dirigentes del cuadro 'blanquiazul' - Crédito: L1MAX.

El comunicador sostuvo que aquella disposición hacía todavía más inexplicable el comportamiento frente a Alianza Lima. “Al poco tiempo comete la torpeza, la estupidez de hacer lo que hizo siendo reiterativo”, expresó.

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Para Fleischman, la acción compromete la continuidad profesional del argentino en el fútbol peruano. “Melgarejo solo está diciendo ‘ya no quiero dirigir más en Perú, quédense con su Copa de m...’”, precisó.

El periodista separó el balance deportivo de los problemas disciplinarios. “Futbolísticamente, Cienciano tuvo cosas interesantes en el año. Cienciano que está peleando por entrar a la Copa Sudamericana y que en la Sudamericana anterior no hizo un mal papel”, sostuvo.

La observación de Eddie Fleischman apuntó a una exigencia propia del cargo. “Todos tenemos una historia de vida. Más dura, menos dura, pero eso se trabaja. Si vas a gestionar gente, gestionar un vestuario es gestionar recursos humanos, se trabaja”, manifestó.

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“Horacio Melgarejo ya no quiere dirigir más en Perú”: la tajante conclusión de Eddie Fleischman tras dura sanción de la FPF

La dura sanción de Horacio Melgarejo

La Comisión Disciplinaria de la FPF suspendió a Horacio Melgarejo por 14 fechas y le impuso una multa de 10 UIT. El castigo surgió por los incidentes en el estadio Alejandro Villanueva y lo apartará de las competiciones organizadas por la Liga de Fútbol Profesional Peruana (Liga 1, Liga 2 o Liga 3) durante ese periodo.

El episodio se produjo en los minutos finales del duelo entre Alianza Lima y Cienciano. Tras recibir la tarjeta roja por los reiterativos reclamos arbitrales, Melgarejo hizo un gesto con las manos en alusión a Universitario de Deportes mientras caminaba hacia los vestuarios.

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La escena elevó la tensión en Matute. Los informes del árbitro y del delegado del encuentro consignaron las provocaciones a los aficionados locales y el posterior cruce con integrantes de la dirigencia ‘blanquiazul’.

El severo castigo que recibió Horacio Melgarejo tras los incidentes en Matute.

Cienciano analiza opciones para reemplazar a Horacio Melgarejo

La sanción abrió un escenario incierto para Horacio Melgarejo en Cienciano. Antes de los incidentes en Matute, la posibilidad de prolongar su vínculo era tema de conversación dentro del club.

La dirigencia cusqueña había avanzado en la idea de evaluar la continuidad del entrenador al término de la campaña. No obstante, el episodio ante Alianza Lima obligó a reconsiderar esa evaluación y colocó la conducta del técnico como asunto central.

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A raíz de ello, el club cusqueño ya consultó la disponibilidad de dos estrategas para un nuevo proyecto. Por lo tanto, Cienciano deberá definir su decisión mientras pelea por terminar el año con clasificación internacional.

El nombre de Cristian Ruggeri también aparece dentro de la conversación por su condición de asistente técnico y amplio conocimiento del plantel. Ruggeri quedó al mando del equipo luego de la expulsión de Melgarejo en Matute.

La directiva del ‘papá’ tendrá que resolver si sostiene el actual proyecto con una reorganización interna o si busca un nuevo cuerpo técnico.