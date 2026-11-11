Fatou Diop quedó ilusionada tras su debut en el vóley peruano y ya piensa en Universitario: “Tengo muchas ganas”

La voleibolista española habla de su primera experiencia en la Liga Peruana de Vóley. (Video: Sportivo)

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Fatou Diop comenzó a escribir su historia en el vóley peruano. La voleibolista española disputó su primer partido con Regatas Lima el último fin de semana, durante la cuarta fecha de la Fase 1 de la Liga Peruana de Vóley 2026/27, en el choque frente a Perú Sub-19. La atacante tuvo una destacada participación al registrar 13 puntos y, tras el compromiso, compartió su alegría por estrenarse en el campeonato nacional.

Al finalizar el encuentro, la opuesta expresó su entusiasmo por esta nueva experiencia y aseguró que se siente cómoda dentro del equipo dirigido por Horacio Bastit. Además, reconoció que sus compañeras y el comando técnico han facilitado su adaptación desde su llegada al Perú.

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“Me siento muy ilusionada por haber debutado en la liga peruana. Tengo muchas ganas. Hay que seguir trabajando esta semana muy duro, sabemos que Universitario es un rival fuerte. Me siento muy bien, muy contenta y sobre todo muy cómoda, el equipo me lo hace fácil”, manifestó.

Fatou Diop y su primera experiencia fuera de España

La jugadora de 24 años también habló sobre lo que significa disputar por primera vez una competición fuera de España. Diop explicó que llegó a nuestro país con grandes expectativas, pues conocía la exigencia de la Liga Peruana de Vóley y la pasión con la que se vive este deporte.

Fatou Diop jugó su primer partido con Regatas Lima y destacó con 13 puntos. Crédito: FPV

En ese sentido, destacó el recibimiento que tuvo en Regatas y el respaldo que ha sentido desde sus primeros días en el club. Para la voleibolista, ese ambiente ha sido importante en su proceso de adaptación y le permite enfocarse en aportar al equipo durante la temporada.

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“La gente es muy cercana y siento mucho apoyo. Es la primera vez que juego fuera de España. Me dijeron Perú y yo la verdad que vine con mucha ilusión porque sabía que esta liga es muy competitiva, es muy dura. Y bueno, aquí estamos y espero aportar lo mejor de mí siempre”, señaló.

Asimismo, tuvo palabras positivas para el trabajo que realiza con el entrenador argentino Horacio Bastit. La española resaltó la intensidad de las prácticas y consideró que la exigencia diaria representa una oportunidad para seguir creciendo y alcanzar su mejor nivel.

“El trabajo con Horacio (Bastit) a mí personalmente me gusta, siempre los entrenamientos son muy dinámicos, duros y exigentes. Me siento muy contenta aquí en la liga peruana, es muy divertido y sobre todo que es muy competitiva. Eso te hace trabajar duro cada día”, comentó.

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Respecto a su estado físico, Diop aseguró que se encuentra en buenas condiciones y que continúa trabajando para trasladar ese esfuerzo a sus actuaciones dentro de la cancha. “Físicamente yo me encuentro bien, la verdad, trabajando cada día duro y espero que se demuestre en la cancha”, agregó.

¿Qué dijo Fatou Diop sobre el próximo partido ante Universitario?

La opuesta también se refirió a los objetivos de Regatas Lima para la temporada 2026/27. La española explicó que el primer paso es conseguir victorias en cada jornada y avanzar progresivamente en la competición, con la clasificación a las semifinales como una de las principales metas del equipo.

“El objetivo primero ganar cada partido, cada fecha, poco a poco y sobre todo llegar a semifinales, que es lo que todos los equipos quieren. Seguiremos entrenando duro cada día”, afirmó.

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Fatou Diop y Julieta Sández, dos refuerzos clave de Regatas Lima esta temporada 2026/27. Crédito: FPV

Por último, Diop anticipó el próximo desafío de Regatas, que tendrá que medirse ante Universitario de Deportes este domingo 15 de noviembre. La voleibolista reconoció la fortaleza del conjunto crema, pero espera que su equipo pueda afrontar el compromiso con concentración y dar pelea en la cancha.

“Sabemos que Universitario es un equipo muy fuerte, el día del partido que gane el mejor y el que más concentrado esté”, sentenció.

De esta manera, Fatou Diop afronta con ilusión sus primeros pasos en el vóley peruano. Luego de sumar 13 puntos en su estreno con Regatas, la española buscará seguir adaptándose al equipo y contribuir a los objetivos del conjunto chorrillano en una temporada que promete una competencia exigente.

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