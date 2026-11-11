Entradas para la fecha 5 de la Liga Peruana de vóley 2026/2027: precios y cómo comprar boletos para partidazos

Entradas para la fecha 5 de la Liga Peruana de vóley 2026/2027

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Hoy, miércoles 11 de noviembre, arranca la venta de entradas para la fecha 5 de la Liga Peruano de vóley 2026/2027. La jornada presentará partidazos que nadie quiere perderse: Universitario de Deportes chocará con Regatas Lima, Alianza Lima se medirá con San Martín, y mucho más.

La Federación Peruana de vóley (FPV) informó que los boletos estarán disponibles a partir del mediodía a través del portal de Joinnus. Los precios son accesibles para que los ‘voleilovers’ puedan alentar al equipo de sus amores desde el Polideportivo Lucha Fuentes de Villa El Salvador.

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La venta de entradas empezará a las 12:00 horas.

Precios de entradas

- General: S/. 25.00

- Norte preferente: S/. 30.00

- Sur preferente: S/. 30.00

- Oriente preferente: S/. 45.00

- Occidente preferente: S/. 45.00

- Parking: S/. 25.00

Precios de entradas para la fecha 1 de la Liga Peruana de Vóley 2026/2027

Así se jugará la fecha 5 de la Liga Peruana de vóley 2026/2027

Sábado 14 de noviembre

Circolo Sportivo Italiano vs. Perú Sub-19 (14:45 horas / Polideportivo Lucha Fuentes / Latina TV, web y aplicativo)

Deportivo Wanka vs. Olva Latino (17:00 horas / Polideportivo Lucha Fuentes / Latina TV, web y aplicativo)

Universidad San Martín vs. Alianza Lima (19:00 horas / Polideportivo Lucha Fuentes / Latina TV, web y aplicativo)

Domingo 15 de noviembre

Deportivo Géminis vs. Atlético Atenea (14:15 horas / Polideportivo Lucha Fuentes / Latina TV, web y aplicativo)

Deportivo Soan vs. Rebaza Acosta (16:30 horas / Polideportivo Lucha Fuentes / Latina TV, web y aplicativo)

Universitario de Deportes vs. Regatas Lima (18:30 horas / Polideportivo Lucha Fuentes / Latina TV, web y aplicativo)

Programación oficial de la fecha 5 de la Liga Peruana de Vóley 2026/27. Crédito: LPV

Canal TV para er los partidos de la fecha 5 de la Liga Peruana de vóley 2026/27

Latina TV transmitirá todos los partidos de la Liga Peruana de Vóley 2026/2027 para el público peruano.La señal abierta del canal llevará los encuentros por el canal 2 y la frecuencia 702 en alta definición.

La Liga Peruana de Vóley 2026/2027 podrá seguirse sin suscripción mediante la transmisión de Latina TV. La cobertura también estará disponible en el sitio web y la aplicación del canal, con opciones para ver los partidos de cada fecha desde dispositivos conectados a internet.

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Los aficionados tendrán alternativas televisivas y digitales para acceder a la programación del torneo nacional.

Infobae Perú publicará las previas de los compromisos y realizará el relato punto a punto de la competencia. El medio difundirá las jugadas destacadas y los resultados que deje cada jornada. La cobertura incluirá la tabla de posiciones actualizada del certamen.

El canal confirmó la cobertura del torneo nacional para esta temporada. (Latina TV)

Partidazos de la fecha 5 de la Liga Peruana de vóley 2026/2027

San Martín y Alianza Lima animarán uno de los partidos más esperados de la quinta fecha de la Liga Peruana de Vóley. Las ‘santas’ llegan como líderes, con 12 puntos, cuatro victorias seguidas y apenas un set perdido. El equipo buscará extender su racha frente a otro rival invicto.

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Las ‘blanquiazules’ suman 10 unidades y afrontarán el duelo tras vencer por 3-1 a Deportivo Géminis. En ese encuentro, Alianza Lima revirtió el marcador después de ceder el primer parcial.

Alianza Lima vs San Martín: día, hora y dónde ver partidazo por fecha 5 de la Fase 1 de Liga Peruana de Vóley 2026/27. Crédito: LPV/USMP.

El otro cruce destacado tendrá a Universitario de Deportes frente a Regatas Lima. Las ‘Pumas’ encabezan la clasificación luego de imponerse por 3-0 en sus cuatro presentaciones. El conjunto ‘crema’ intentará mantener esa campaña sin derrotas y cerrar la jornada con un nuevo triunfo.

Regatas Lima llegará después de derrotar por 3-0 a Perú Sub-19. El equipo dirigido por Horacio Bastit buscará sumar ante uno de los candidatos y acercarse a la zona alta.

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Regatas Lima y Universitario se reencuentran en un duelo de alta expectativa de la Liga Peruana de Vóley 2026/27.