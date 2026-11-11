Cecilia Tait respalda la continuidad de Antonio Rizola en Perú: “Las personas que lo cuestionan saquen una varita mágica”

La exvoleibolista cuestionó las exigencias de resultados inmediatos, destacó el trabajo de formación de las categorías menores y pidió dejar trabajar al técnico brasileño. (Video: La Charla / Youtube)

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Cecilia Tait salió en defensa de Antonio Rizola y respaldó su continuidad al frente de la selección peruana de vóley. La medallista olímpica consideró que el trabajo del entrenador brasileño debe respetar sus tiempos y cuestionó a quienes exigen resultados inmediatos, al recordar que la reconstrucción de un equipo requiere planificación y un proceso de formación.

En una entrevista para el programa de Youtube ‘La Charla’, la exvoleibolista sostuvo que Rizola tiene un acuerdo y que, por lo tanto, debe contar con el tiempo necesario para desarrollar su proyecto. En ese sentido, comparó las exigencias que recibe el entrenador con la costumbre de esperar resultados apenas una persona asume un cargo.

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“Tiene un contrato. Estamos acostumbrados y lo veo también en el ámbito real ahorita. Alguien sale elegido, alguien te contrata y quiere resultados mañana. ¿Perdón? ¿Quién nace corriendo? ¿Quién nace caminando? ¿Quién nace teniendo un conocimiento? ¿Quién nace teniendo un doctorado? ¿Quién nace teniendo una maestría? Todo tiene un proceso”, expresó.

Cecilia Tait comparó el proceso de Rizola con el trabajo de Man Bok Park

Para respaldar su postura, Tait recordó el trabajo que realizó el entrenador surcoreano Man Bok Park cuando asumió la dirección del vóley peruano. Según explicó, en aquella época esta disciplina no recibía la misma atención que el fútbol, por lo que el técnico pudo desarrollar su labor sin estar sometido a la presión mediática que existe actualmente.

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“¿Por qué no le reclamaron eso a Míster Park? Porque cuando comenzamos el vóley ni lo miraban. Era solo fútbol. Y Míster Park trabajó en silencio. Tal vez, si lo hubieran enfocado en el vóley, le hubieran estado reclamando y pidiendo resultados. ¿Qué teníamos cuando llegó? Nada”, señaló.

Antonio Rizola conversando con sus dirigidas de la selección peruana de vóley. Crédito: NORCECA

La leyenda de la ‘bicolor’ también cuestionó a quienes critican el trabajo de Rizola y los retó a encontrar una fórmula inmediata para devolverle al Perú el protagonismo internacional.

“Por favor, señores, estas mismas personas que cuestionan qué ha hecho Rizola, saquen una varita mágica y hagan campeones al Perú. De verdad, les pongo a ellos de entrenador y todos tienen chance de serlo. Si tanto criticamos a Rizola, ¿dónde está todo lo que han pasado?”, manifestó.

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En esa misma línea, mencionó el trabajo de formación que respalda a la selección sub-17 y sostuvo que los resultados de esa categoría no pueden atribuirse únicamente a su entrenador, sino también a un proceso que comenzó años atrás con deportistas de menor edad.

Tait pidió dejar trabajar a Antonio Rizola y esperar el final de su contrato

Tait también recordó su participación en la organización del Mundial de Vóley Sub-17, torneo que, según afirmó, contribuyó a recuperar el interés del público peruano por esta disciplina. La exvoleibolista destacó la respuesta de los aficionados durante el campeonato y aseguró que el país mantiene una fuerte conexión con el deporte de la net alta.

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“¿Quién trajo el Mundial sub-17? Este pechito. No me voy a cansar, porque si yo no cacareo, nadie me levanta cohetes. A raíz de ese Mundial, el vóley se levantó. Dibós lleno, jugara Perú o no jugara Perú. El hincha peruano quiere vóley, adora el vóley, son fans. Entonces, hay que dejarlos trabajar”, afirmó.

Cecilia Tait fue parte de la delegación peruana que consiguió la medalla de plata en los Juegos Olímpicos Seúl 1988 - Créditos: El Peruano.

Finalmente, la medallista olímpica consideró que una evaluación sobre la continuidad de Rizola debe realizarse cuando termine su contrato y concluya el mandato de Gino Vegas al frente de la Federación Peruana de Vóley. Si bien reconoció que los resultados todavía no son los esperados, pidió tomar en cuenta las condiciones de las jugadoras y las diferencias físicas que existen frente a sus rivales.

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“Cuando termine su contrato, cuando termine el mandato de Gino, conversaremos, haremos un análisis o ustedes los expertos harán un análisis, pero resultados estamos teniendo, no el que queremos (...) Yo vi el partido contra Argentina, ¿Cómo no van a pasar sobre las chiquitas? Más allá que pueden entrenar siete horas, no es un tema de más entrenamiento. No puedes competir de igual igual con una que tiene 1.87 metros, pues. Dejémonos de tonterías”, sentenció.

De esta manera, Tait dejó clara su postura: considera que Antonio Rizola debe completar el proceso para el que fue contratado y que su trabajo debe evaluarse al término de ese periodo, en lugar de exigirle resultados inmediatos.

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