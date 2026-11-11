“Alianza Lima está ganando. La ‘U’ y San Martín no tuvieron crisis”: la firme opinión de DT de Circolo sobre Alejandro Schneider

El entrenador de Circolo Sportivo Italiano se refirió a los duras críticas hacia su amigo Alejandro Schneider. Créditos: Mate Galáctico.

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Alianza Lima es uno de los líderes de la primera fase de la Liga Peruana de Vóley 2026/2027 tras disputarse cuatro fechas. Sin embargo, el rendimiento mostrado en el Polideportivo Lucha Fuentes de Villa El Salvador no ha dejado conformes a algunos hinchas, quienes cuestionaron al plantel y al técnico Alejandro Schneider.

En ese contexto, Marcos Blanco, entrenador de Circolo Sportivo Italiano y amigo cercano de Schneider, fue consultado en el programa deportivo Mate Galáctico por el inicio de su compatriota al mando de las vigentes tricampeonas. El argentino defendió la campaña de Alianza y puso el foco en los resultados.

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“Lo veo puntero. Nosotros no estamos punteros. A San Martín y a la ‘U’ los veo punteros; al resto, no. Creo que, más allá de los momentos, están sacando partidos adelante, y qué mejor que hacerlo en medio de crisis. Hasta ahora, la ‘U’ no tuvo crisis. San Martín todavía no tuvo grandes crisis. Habría que ver, cuando realmente tengan crisis consecutivas, si esos equipos también están para sacar adelante esos momentos. Alianza, con crisis o sin crisis, está sacando todos los partidos adelante. Ha ganado todos los partidos y ha tenido sobresaltos”, sentenció.

Marcos Blanco, técnico de Circolo Sportivo Italiano, opinó sobre la actualidad de Alejandro Schneider y Alianza Lima en la Liga Peruana de Vóley 2026/2027.

Blanco reconoció que el equipo ‘íntimo’ no tuvo el inicio que esperaban algunos dirigentes e hinchas, aunque consideró que el cuerpo técnico podría apuntar a otros objetivos en esta etapa de la competencia.

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“No será el inicio que tal vez nosotros esperábamos, o que esperaban los dirigentes o los hinchas, pero tal vez ellos sí, porque habría que ver a qué le están apostando en esta etapa. Ellos van a tener un partido entre semana ahora también, por el adelanto de fecha, porque tal vez están proyectándose a otra cosa”, complementó.

El técnico de Circolo Sportivo Italiano relativizó las críticas contra Schneider a partir de los resultados obtenidos por las ‘blanquiazules’, que se mantienen en la parte alta de la tabla de esta primera fase.

“Digamos lo que digamos, sigue ganando y sigue siendo primero. Creo que ayer su entrenador lo dijo clarito cuando terminó el partido: ‘Ganamos’. O sea, lo que digan del resto... Creo que también lo dijo Esmeralda [Sánchez]”, expresó.

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Blanco también sostuvo que Alianza puede elevar su nivel, pese a que todavía no muestra sus mejores registros en el plano estadístico. “Están ganando, con sobresaltos. Imagínense entonces cuando comiencen a fluir y a jugar a un mejor nivel del que hoy están mostrando, porque hay cosas que todavía no están haciendo en grandes números. Te hablo del lado estadístico”.

Por último, pidió esperar hasta el final del torneo para realizar una evaluación sobre el trabajo de Alejandro Schneider, quien afronta su primera temporada en la Liga Peruana de Vóley.

“Así que creo que siempre hay que tenerle respeto. Lo veo puntero, igual que al resto de los equipos, y habría que esperar, repito, a que termine la liga para hacer un análisis real de la situación”.

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Las 'íntimas' cerraron el cuarto parcial con un ajustado 28-26 y concretaron la victoria en el Polideportivo Lucha Fuentes. (Video: Latina)

Lo que habló con Alejandro Schneider sobre el vóley peruano

Marcos Blanco comparte parte de su tiempo libre con Alejandro Schneider en Perú. Ambos argentinos suelen reunirse y practicar deportes, como pádel. Por ese motivo, el técnico de Circolo Sportivo Italiano fue consultado sobre las conversaciones que ha tenido con el entrenador de Alianza Lima en torno al vóley peruano.

“Te digo la verdad: de lo poco que hemos hablado, fue sobre cómo llevar adelante todo lo mediático. Básicamente hablamos de eso, porque él entendía muy bien el lugar que iba a dirigir, el lugar en el que iba a estar, que tenía que soportar la cantidad de campeonatos consecutivos que viene de tener en la espalda y que un mal paso podía dejarlo en el ojo de la tormenta, con todo lo que se puede hablar. Hablamos de esas cosas: de lo mediático y de lo existencialista que son acá con las cosas. Desde ese lado nada más”, detalló.

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Alejandro Schneider reconoció que Alianza Lima debe ajustar detalles para afrontar con mayor solidez los próximos partidos. Crédito: FPV

Según Blanco, sus diálogos con Schneider se centraron en los factores externos que rodean al vóley peruano. Además, compartió su percepción sobre su compatriota en medio de los cuestionamientos por el rendimiento de las ‘blanquiazules’ en el torneo local.

“Lo que logro apreciar en las transmisiones de los partidos y en las declaraciones es que lo veo tranquilo. No lo veo alterado ni pasado de rosca, y creo que eso también es bueno para él y para su equipo, porque en momentos difíciles ha hablado con calma con el equipo en los tiempos técnicos”, complementó.

Marcos Blanco atribuyó esa serenidad a la confianza que Schneider mantiene en su plantel: “Creo que eso también es bueno, porque confía en sus jugadores, en su equipo, y están sacando los partidos adelante, en definitiva”.

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