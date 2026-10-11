Horacio Calcaterra confía en que Universitario retomará el protagonismo en el Torneo Clausura: “Dependemos de nosotros mismos”

Con la llegada de Fabián Bustos, el experimentado volante ha vuelto al once titular y rendirá ante Melgar por fecha 11 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. Crédito: X L1 MAX.

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Horacio Calcaterra volverá a ser titular con Universitario de Deportes en el partido ante Melgar, por la fecha 11 del Torneo Clausura. El mediocampista aparece como una de las principales novedades en la primera alineación que prepara Fabián Bustos desde su retorno al cuadro crema.

El volante de 37 años tendrá la oportunidad de recuperar protagonismo en un encuentro que puede devolver a Universitario al primer lugar de la tabla. Luego de la salida de Héctor Cúper, Bustos asumió nuevamente la dirección técnica y optó por darle un lugar desde el inicio a un jugador que conoce de su anterior etapa en Ate.

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Calcaterra integraría el mediocampo junto con Jorge Murrugarra y Jairo Concha. La idea del comando técnico apunta a reforzar la presión en la zona central y a mejorar la recuperación tras la goleada por 4-0 que sufrió la ‘U’ ante Deportivo Garcilaso en Cusco, antes de la pausa por la fecha FIFA.

El futbolista nacionalizado peruano reconoció la exigencia que supone enfrentar al elenco arequipeño, que también pelea en la zona alta del campeonato. “Siempre enfrentar a Melgar es un partido difícil. Ellos son un gran equipo, con buenos jugadores. Trataremos de plasmar lo que trabajamos estos días: presionar, mejorar nuestro juego y ganar el partido”, sostuvo ante las cámaras de ‘L1 MAX’.

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Horacio Calcaterra, titular en Universitario en el duelo ante Melgar. Crédito: Universitario.

El encuentro marcará su tercera titularidad en la temporada. Sus dos presencias previas desde el arranque ocurrieron en el Torneo Apertura, frente a Alianza Atlético y Deportivo Garcilaso. En el Clausura tuvo menor participación, aunque el regreso de Bustos le abre una nueva posibilidad de afianzarse en la recta final.

Calcaterra destacó que Universitario conserva el control sobre sus opciones de pelear por el segundo certamen del año. “Estamos motivados porque dependemos de nosotros mismos. Seguimos en esa condición y esperamos que hoy sea un buen partido”, afirmó.

El mediocampista también dejó en claro que el plantel asumirá cada fecha con la obligación de sumar. “Vamos a disputar todos los partidos como una final. Primero debemos enfocarnos en el encuentro de hoy, hacer un buen partido y mejorar lo que venimos haciendo. Si se puede, buscaremos alcanzar la punta”, agregó.

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Partido clave en el Monumental

Universitario y Melgar se enfrentarán este sábado 10 de octubre, desde las 19:00 horas, en el estadio Monumental de Ate. El duelo corresponde a la fecha 11 del Torneo Clausura y será transmitido por L1 MAX.

Universitario realizó los trabajos pre competitivos en el estadio Monumental.

La ‘U’ llega con 20 puntos tras 10 partidos disputados. Deportivo Garcilaso y Sport Huancayo comparten el primer lugar con 22 unidades, aunque ambos ya jugaron en esta jornada. Una victoria crema le permitiría alcanzar los 23 puntos y quedar como líder en solitario.

Melgar, por su parte, suma 18 puntos y mantiene opciones de acercarse a la cima. Si gana en Lima, llegará a 21 unidades y se ubicará a solo un punto de Garcilaso y Sport Huancayo. El equipo dirigido por Miguel Rondelli viene de igualar 1-1 ante Sport Boys en Arequipa.

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El compromiso también será el reestreno de Bustos en el banco de Universitario. El técnico argentino tendrá como bajas a Matías Di Benedetto y Jorge Abdiel Gutiérrez, mientras que Calcaterra buscará responder a la confianza recibida con una actuación que ayude al equipo a recuperar el liderato.

Resultados de la fecha 11 del Torneo Clausura 2026

Jueves 8 de octubre

- CD Moquegua 0-2 Cienciano (Finalizado)

- Atlético Grau 0-0 Los Chankas (Finalizado)

Viernes 9 de octubre

Sábado 10 de octubre

- ADT 0-0 FC Cajamarca (Finalizado)

- Comerciantes Unidos 1-1 Juan Pablo II (Finalizado)

Domingo 11 de octubre

- UTC vs Sporting Cristal (13:00 horas / estadio Héroes de San Ramón de Cajamarca / L1 MAX)

- Sport Boys vs Alianza Atlético (15:30 horas / estadio Miguel Grau del Callao / L1 MAX)

- Cusco FC vs Alianza Lima (18:30 horas / estadio Inca Garcilaso de la Vega del Cusco / L1 MAX)