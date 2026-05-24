A qué hora juega Sporting Cristal vs ADT HOY: partido en el Gallardo por Torneo Apertura de Liga 1 2026

Sporting Cristal percibe el miedo del descenso. - Crédito: Josué López

Sporting Cristal tiene por delante un reto contra ADT de 90′ minutos claves para comenzar a alejarse de la franja del descenso, algo que no deja de ser inverosímil para un plantel que posee en sus filas a futbolistas connotados y de proyección.

La programación de la Liga Profesional de Fútbol ha pactado que el enfrentamiento se desarrolle hoy, domingo 24 de mayo, al promediar las 11:00 horas en el estadio Alberto Gallardo, bajo la transmisión de L1MAX, canal oficial del fútbol peruano.

Hay dilema en Sporting Cristal. Por un lado, un fuerte contingente de simpatizantes se rehúsa a acudir al estadio Alberto Gallardo. Es una clara de señal de protesta contra una dirigencia que no viene respondiendo adecuadamente ante la crisis de resultados. Y por el otro, una facción importante de la hinchada no renunciara a blindar a los suyos en un contexto verdaderamente desfavorable.

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Sea como fuere, Cristal necesita espabilarse de una buena vez para superar la marcada inestabilidad que lo empuja a la zona de descenso a poquísimas fechas de finalizar el Torneo Apertura 2026. La obligación inmediata es comenzar a puntuar y que mejor que ante la Asociación Deportiva Tarma, en el Rímac. La opción de no sumar alimentaría el caos en una estructura muy golpeada.

Resumen completo de la victoria de FC Cajamarca sobre Sporting Cristal por la Fecha 15. Mira todos los goles y las jugadas más destacadas de una remontada que complica las aspiraciones del equipo celeste.

Entretanto, ADT vive un buen presente debido a la línea invicta conseguida desde hace más de un mes. No ha habido oponente alguno que haya podido superarlo en seis fechas. Producto de ese espléndido rendimiento ha cosechado unidades que la han levantado hasta instaurarse en zona noble de la clasificación.

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Aunque, en la ‘perla de los andes’ existe un conocimiento total de la realidad y se comprende que la evaluación contra los ‘cerveceros’ será muy distinta a comparación de otros enfrentamientos, puesto que en La Florida se percibe y respira un clima de máxima tensión por el acecho del descenso.

A qué hora juega Sporting Cristal vs ADT por Torneo Apertura 2026

El se disputará este domingo 24 de mayo, en el estadio Alberto Gallardo, correspondiente a la fecha 16 del Torneo Apertura 2026. El inicio de las acciones está previsto para las 11:00 horas locales.

Asimismo, en Chile, Venezuela, Bolivia y Miami, la transmisión arrancará a las 12:00 horas. Por su parte, los seguidores ubicados en Uruguay, Paraguay y Brasil podrán disfrutar del juego a partir de las 13:00 horas.

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Dónde ver Sporting Cristal vs ADT por Torneo Apertura 2026

El choque será transmitido en exclusiva por L1MAX, canal que cuenta con los derechos de toda la jornada. Los aficionados podrán acceder a la señal a través de las principales compañías de cable del país, tales como Best Cable, DirecTV, Claro, Win y Movistar, lo que garantiza cobertura nacional y acceso en todas las regiones.

De igual manera, la website Infobae Perú realizará una cobertura digital integral a través de un minuto a minuto con los clips más destacados de la contienda y el resumen tras la conclusión de las acciones. ¡No te lo pierdas!

Alineaciones probables del Sporting Cristal vs ADT por Torneo Apertura 2026

- Sporting Cristal: Diego Enríquez; Miguel Araujo, Luis Abram, Cristiano, Leandro Sosa; Juan Cruz González, Gustavo Cazonatti, Yoshimar Yotún; Gabriel Santana, Maxloren Castro, Irven Ávila.

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- ADT: Carlos Solís; Carlos Cabello, Ronny Biojo, Jhair Soto, Ángel Ojeda; Josué Alvino, Víctor Cedrón, Jordan Guivin, Luis Benites; Joao Rojas, Jonathan Bauman.