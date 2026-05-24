Perú Deportes

A qué hora juega Sporting Cristal vs ADT HOY: partido en el Gallardo por Torneo Apertura de Liga 1 2026

Los ‘rimenses’ están a la deriva. Los malos resultados se acentúan y el descenso comienza a acechar. La recuperación debe partir contra la ‘perla de los ‘andes, de lo contrario la crisis se hará más grave

Guardar
Google icon
Sporting Cristal percibe el miedo del descenso. - Crédito: Josué López
Sporting Cristal percibe el miedo del descenso. - Crédito: Josué López

Sporting Cristal tiene por delante un reto contra ADT de 90′ minutos claves para comenzar a alejarse de la franja del descenso, algo que no deja de ser inverosímil para un plantel que posee en sus filas a futbolistas connotados y de proyección.

La programación de la Liga Profesional de Fútbol ha pactado que el enfrentamiento se desarrolle hoy, domingo 24 de mayo, al promediar las 11:00 horas en el estadio Alberto Gallardo, bajo la transmisión de L1MAX, canal oficial del fútbol peruano.

Hay dilema en Sporting Cristal. Por un lado, un fuerte contingente de simpatizantes se rehúsa a acudir al estadio Alberto Gallardo. Es una clara de señal de protesta contra una dirigencia que no viene respondiendo adecuadamente ante la crisis de resultados. Y por el otro, una facción importante de la hinchada no renunciara a blindar a los suyos en un contexto verdaderamente desfavorable.

PUBLICIDAD

Sea como fuere, Cristal necesita espabilarse de una buena vez para superar la marcada inestabilidad que lo empuja a la zona de descenso a poquísimas fechas de finalizar el Torneo Apertura 2026. La obligación inmediata es comenzar a puntuar y que mejor que ante la Asociación Deportiva Tarma, en el Rímac. La opción de no sumar alimentaría el caos en una estructura muy golpeada.

Resumen completo de la victoria de FC Cajamarca sobre Sporting Cristal por la Fecha 15. Mira todos los goles y las jugadas más destacadas de una remontada que complica las aspiraciones del equipo celeste.

Entretanto, ADT vive un buen presente debido a la línea invicta conseguida desde hace más de un mes. No ha habido oponente alguno que haya podido superarlo en seis fechas. Producto de ese espléndido rendimiento ha cosechado unidades que la han levantado hasta instaurarse en zona noble de la clasificación.

PUBLICIDAD

Aunque, en la ‘perla de los andes’ existe un conocimiento total de la realidad y se comprende que la evaluación contra los ‘cerveceros’ será muy distinta a comparación de otros enfrentamientos, puesto que en La Florida se percibe y respira un clima de máxima tensión por el acecho del descenso.

A qué hora juega Sporting Cristal vs ADT por Torneo Apertura 2026

El se disputará este domingo 24 de mayo, en el estadio Alberto Gallardo, correspondiente a la fecha 16 del Torneo Apertura 2026. El inicio de las acciones está previsto para las 11:00 horas locales.

Asimismo, en Chile, Venezuela, Bolivia y Miami, la transmisión arrancará a las 12:00 horas. Por su parte, los seguidores ubicados en Uruguay, Paraguay y Brasil podrán disfrutar del juego a partir de las 13:00 horas.

Dónde ver Sporting Cristal vs ADT por Torneo Apertura 2026

El choque será transmitido en exclusiva por L1MAX, canal que cuenta con los derechos de toda la jornada. Los aficionados podrán acceder a la señal a través de las principales compañías de cable del país, tales como Best Cable, DirecTV, Claro, Win y Movistar, lo que garantiza cobertura nacional y acceso en todas las regiones.

De igual manera, la website Infobae Perú realizará una cobertura digital integral a través de un minuto a minuto con los clips más destacados de la contienda y el resumen tras la conclusión de las acciones. ¡No te lo pierdas!

Alineaciones probables del Sporting Cristal vs ADT por Torneo Apertura 2026

- Sporting Cristal: Diego Enríquez; Miguel Araujo, Luis Abram, Cristiano, Leandro Sosa; Juan Cruz González, Gustavo Cazonatti, Yoshimar Yotún; Gabriel Santana, Maxloren Castro, Irven Ávila.

- ADT: Carlos Solís; Carlos Cabello, Ronny Biojo, Jhair Soto, Ángel Ojeda; Josué Alvino, Víctor Cedrón, Jordan Guivin, Luis Benites; Joao Rojas, Jonathan Bauman.

Temas Relacionados

Sporting CristalLiga 1ADTperu-deportes

Más Noticias

“Fue muy duro”: la dolorosa historia de Alejandro Duarte, el arquero que se aguantó años sin jugar y logró ganar el Apertura con Alianza Lima

Alejandro Duarte no pudo contener la emoción al hablar de los años que pasó sin continuidad, sin poder irse a otro club y buscando motivación para entrenar cada día. El arquero de Alianza Lima dedicó el título del Torneo Apertura a su familia cercana y a su novia, quienes lo sostuvieron en los momentos más oscuros de su carrera

“Fue muy duro”: la dolorosa historia de Alejandro Duarte, el arquero que se aguantó años sin jugar y logró ganar el Apertura con Alianza Lima

Franco Navarro reflexiona tras el título de Alianza Lima y elogia Pablo Guede como artítice para ganar el Torneo Apertura

El director deportivo de Alianza Lima, Franco Navarro Monteiro, atribuyó el título del Torneo Apertura a la sabiduría y capacidad de manejo grupal del técnico Pablo Guede, quien resistió pedidos de salida en los momentos más difíciles de la temporada

Franco Navarro reflexiona tras el título de Alianza Lima y elogia Pablo Guede como artítice para ganar el Torneo Apertura

El objetivo de Alianza Lima tras el título del Apertura: “Es un gran primer paso, pero lo importante es salir campeón a fin de año”

Franco Navarro Mandayo, gerente deportivo del equipo blanquiazul celebró con mesura y advirtió que el objetivo real es el campeonato nacional. También confirmó que el club analiza incorporaciones en el próximo mercado y que planifica al menos un amistoso internacional en Sudamérica durante la Copa de la Liga

El objetivo de Alianza Lima tras el título del Apertura: “Es un gran primer paso, pero lo importante es salir campeón a fin de año”

Ignacio Buse, entre las “cuatro estrellas emergentes” del panorama actual que participará en el Roland Garros

La Radio Montecarlo, la emisora más prestigiosa de Francia, ha advertido del potencial de ‘Nacho’, de quien sugiere no perderlo de vista durante su participación en el ‘main draw’ del Grand Slam

Ignacio Buse, entre las “cuatro estrellas emergentes” del panorama actual que participará en el Roland Garros

La felicidad de Paolo Guerrero tras conquistar su primer trofeo con Alianza Lima: “Fuimos campeones con justicia”

El ‘Depredador’ brindó declaraciones luego de la goleada ante Los Chankas y la consagración en el Torneo Apertura 2026

La felicidad de Paolo Guerrero tras conquistar su primer trofeo con Alianza Lima: “Fuimos campeones con justicia”
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Keiko Fujimori rechaza complot contra Pedro Castillo: “Recordamos las denuncias, Sarratea y el intento de golpe de Estado”

Keiko Fujimori rechaza complot contra Pedro Castillo: “Recordamos las denuncias, Sarratea y el intento de golpe de Estado”

Keiko Fujimori afirma que Jorge Nieto está en libertad de promover el voto viciado: “Tenderemos puentes de diálogo”

Tomás Gálvez revela que Rafael López Aliaga lo llamó “infinidad de veces” exigiendo que Fiscalía detenga el conteo de votos

Última encuesta Ipsos: Carlos Bruce y Daniel Urresti lideran un escenario abierto en Lima, según sondeo de este sábado

Jorge Nieto anuncia que Partido de Buen Gobierno viciará su voto y pide a sus electores hacer lo mismo

ENTRETENIMIENTO

Renato Rossini Jr. fue eliminado ‘La Granja VIP’: Mónica Torres, Pati Lorena y Pamela López fueron salvadas

Renato Rossini Jr. fue eliminado ‘La Granja VIP’: Mónica Torres, Pati Lorena y Pamela López fueron salvadas

Tiktoker Zully y streamer ‘Cañita’ oficializan su relación: “Llevamos dos meses”

Reencuentro, segunda fecha de la Temporada 2026: la Orquesta Filarmónica de Lima trae a Hugo Carrio

María Pía Copello relanza su streaming deportivo: +QTV estrena ‘Fuera de juego’ tras reestructuración de la parrilla

Dónde y a qué hora ver en Perú el histórico show de Shakira, BTS y Madonna en la final del Mundial 2026

DEPORTES

“Fue muy duro”: la dolorosa historia de Alejandro Duarte, el arquero que se aguantó años sin jugar y logró ganar el Apertura con Alianza Lima

“Fue muy duro”: la dolorosa historia de Alejandro Duarte, el arquero que se aguantó años sin jugar y logró ganar el Apertura con Alianza Lima

Franco Navarro reflexiona tras el título de Alianza Lima y elogia Pablo Guede como artítice para ganar el Torneo Apertura

El objetivo de Alianza Lima tras el título del Apertura: “Es un gran primer paso, pero lo importante es salir campeón a fin de año”

Ignacio Buse, entre las “cuatro estrellas emergentes” del panorama actual que participará en el Roland Garros

La felicidad de Paolo Guerrero tras conquistar su primer trofeo con Alianza Lima: “Fuimos campeones con justicia”