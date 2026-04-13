Cusco FC ya se encuentra en Argentina para enfrentar a Estudiantes de La Plata por la fecha 2 de la Copa Libertadores 2026

El equipo peruano se instaló en Buenos Aires y afina sus estrategias tácticas bajo las órdenes de Alejandro Orfila, buscando sorprender a Estudiantes de La Plata y conseguir sus primeros puntos en la exigente Copa Libertadores 2026 (Facebook / Cusco FC)

El plantel de Cusco FC llegó a tierras argentinas en la mañana de este domingo 12 de abril, tras un viaje nocturno desde Perú, y se instaló de inmediato en su hotel de concentración. En los próximos días, el conjunto dirigido por Alejandro Orfila realizará entrenamientos en la sede Comunicaciones, donde ultimará detalles para su enfrentamiento ante Estudiantes de La Plata.

El partido está pactado para este martes 14 a las 17:00 horas (hora peruana), en el estadio UNO Jorge Luis Hirschi, con transmisión de ESPN y Disney+ para Sudamérica.

Tras caer ante Flamengo en el debut, Cusco FC necesita sumar puntos para mantenerse con posibilidades en el Grupo A. El equipo peruano mostró fortaleza táctica en su primer partido, pero no pudo evitar la derrota ante el vigente campeón. Ahora, el reto será ante un Estudiantes de la Plata que viene de igualar en condición de visitante y buscará aprovechar su localía para avanzar en la tabla.

La llegada de Cusco FC a Argentina y detalles del partido

Cusco FC ya pisa suelo argentino con la urgencia de sumar, afinando detalles en Buenos Aires antes de un duelo clave que puede marcar su rumbo en la Libertadores. (Facebook / Cusco FC)

El cuadro cusqueño aterrizó en Buenos Aires la mañana de este domingo, con la mirada puesta en el crucial duelo ante Estudiantes de La Plata. El grupo se trasladó directamente al hotel de concentración y, durante su estadía, trabajará en la sede Comunicaciones, donde afinará su estrategia para el compromiso continental. El técnico Alejandro Orfila preparó sesiones específicas para corregir detalles observados tras la derrota frente a Flamengo, especialmente en la transición defensiva y la definición.

El encuentro se celebrará el martes 14 de abril a las 17:00 (hora de Perú), 19:00 (hora local argentina), en el estadio UNO Jorge Luis Hirschi, uno de los escenarios más modernos del fútbol sudamericano. La presencia de Facundo Callejo y Marlon Ruidías será clave para las aspiraciones ofensivas del equipo cusqueño, que busca su primer triunfo en el certamen.

La organización de la Copa Libertadores dispuso franjas horarias adaptadas para la audiencia internacional: en Venezuela, Bolivia y Miami, el partido podrá seguirse desde las 18:00, mientras que en Uruguay, Paraguay, Chile y Brasil la transmisión comenzará a las 19:00. Además de la cobertura televisiva de ESPN, la plataforma Disney+ habilitará la señal en streaming para dispositivos móviles y computadoras.

Los antecedentes de ambos equipos y el contexto de la serie

La derrota inicial obliga a Cusco FC a reaccionar, frente a un Estudiantes que llega fortalecido y con la intención de capitalizar su condición de local. (Facebook / Cusco FC)

Cusco FC debutó en la Copa Libertadores 2026 con una caída por 2-0 ante el campeón defensor, Flamengo, en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega. El equipo local sostuvo el empate durante más de una hora gracias a una sólida actuación defensiva y jugadas de peligro generadas por Callejo y Ruidías.

Sin embargo, el gol de Bruno Henrique, a los 59 minutos, rompió la igualdad tras una rápida ofensiva del conjunto brasileño. Minutos antes, un tanto del cuadro peruano fue invalidado por el VAR debido a fuera de juego, lo que generó controversia y protestas por parte de la directiva cusqueña.

En el tiempo de descuento, Giorgian De Arrascaeta selló el resultado al aprovechar un rebote en el área, ampliando la diferencia. Esta derrota obliga a Cusco FC a buscar un resultado positivo fuera de casa para mantenerse en competencia dentro del Grupo A.

Por su parte, Estudiantes de La Plata, dirigido por Alexander Medina, rescató un empate 1-1 en su visita a Independiente Medellín. El equipo argentino llega a este compromiso con la intención de aprovechar su localía y sumar de a tres, lo que le permitiría tomar ventaja en una zona que se perfila sumamente disputada. En el historial reciente, Estudiantes no registra antecedentes con el árbitro designado para este choque, lo que añade un elemento de expectativa sobre el desarrollo del partido.

Designación arbitral y expectativas para el duelo en La Plata

Todo está listo en La Plata para un partido cargado de tensión, donde el arbitraje y la presión del resultado jugarán un papel determinante. (Facebook / Cusco FC)

La Conmebol confirmó que el árbitro chileno José Cabero será el encargado de impartir justicia en el enfrentamiento entre Estudiantes y Cusco FC. Lo acompañarán sus compatriotas Claudio Urrutia y Alejandro Molina como asistentes, mientras que Cristian Garay actuará como cuarto árbitro. En el VAR estarán Rodrigo Carvajal y Juan Serrano, también de nacionalidad chilena, conformando una terna íntegramente sudamericana para este encuentro.

La presencia de Cabero como juez principal representa un cruce inédito para Estudiantes en torneos internacionales, lo que genera atención considerando que cada decisión puede incidir en las aspiraciones de ambos conjuntos.

El conjunto platense asume la responsabilidad de ratificar su fortaleza en casa, con el objetivo de encaminar su clasificación a la siguiente fase. Por su parte, Cusco FC buscará revertir la imagen del debut y sumar puntos valiosos en condición de visitante.

La expectativa crece entre los hinchas de ambos equipos, que aguardan un duelo intenso y disputado en el estadio UNO Jorge Luis Hirschi. La cobertura del partido estará a cargo de ESPN y Disney+, mientras que portales deportivos como Infobae Perú brindarán actualización minuto a minuto, narración de goles, jugadas clave y novedades sobre la tabla de posiciones del grupo A.