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Universitario sufrió dura baja de cara al duelo ante Géminis por el podio de la Liga Peruana de Vóley: “Ruptura de ligamentos cruzados”

Paco Hervás no tendrá a disposición a la jugadora para los dos encuentros por el tercer puesto frente a las ‘guerreras’

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Universitario sufrió dura baja de cara al duelo ante Géminis por el podio de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026.
Universitario sufrió dura baja de cara al duelo ante Géminis por el podio de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026.

Universitario de Deportes no contará con una de sus jugadoras para los partidos ante Deportivo Géminis por el tercer lugar de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026. El club ‘crema’ informó mediante un parte médico que la voleibolista deberá someterse a una operación y quedará fuera de la fase final del certamen.

La afectada es Angélica Bustamante, quien resultó lesionada en el partido de vuelta frente a la Universidad San Martín por las semifinales. La atacante peruana, habitual recambio de Paco Hervás tanto en el servicio como en la defensa, sufrió una rotura del ligamento cruzado anterior en su rodilla derecha.

“El Club Universitario de Deportes informa que la deportista Angélica Fabiola Bustamante Hoyos sufrió un traumatismo en la rodilla derecha durante el partido de vuelta por las semifinales de la Liga Peruana de Vóley”, señala el comunicado oficial del club.

El diagnóstico confirmado es “ruptura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha y meniscopatía en la misma articulación”. Además, se detalló que Bustamante está en proceso de terapia física y realizando los exámenes prequirúrgicos necesarios para fijar la fecha de la intervención.

Parte médico de Angélica Bustamante, atacante de Universitario.
Parte médico de Angélica Bustamante, atacante de Universitario.

La institución reiteró su apoyo a la voleibolista en este periodo. “El cuerpo médico de la institución viene realizando el seguimiento respectivo y supervisa de manera permanente su proceso de recuperación. Asimismo, la jugadora cuenta con el soporte integral del club y el acompañamiento continuo del equipo médico”, finaliza la nota.

Universitario también dedicó un mensaje de ánimo a la jugadora: “Con garra Angélica. Enviamos mucha fuerza y le deseamos una pronta recuperación a nuestra ‘puma’, Angélica Bustamante. ¡Nos vemos pronto en la cancha!”.

Angélica Bustamante sufrió dura lesión en el Universitario vs San Martín, y tendrá que ser operada.
Angélica Bustamante sufrió dura lesión en el Universitario vs San Martín, y tendrá que ser operada.

Programación del Universitario vs Géminis por el tercer lugar

La disputa por el tercer puesto entre Universitario de Deportes y Deportivo Géminis se realizará bajo el formato de partidos de ida y vuelta, con la opción de un tercer duelo en caso de empate. Según la programación oficial de la Federación Peruana de Vóley, el cronograma es el siguiente:

  • Primer encuentro: sábado 18 de abril (19:00 horas)
  • Segundo encuentro: sábado 25 de abril (19:00 horas)
  • Extra game (si corresponde): sábado 2 de mayo (19:00 horas)

Todos los cotejos tendrán lugar en el Polideportivo Lucha Fuentes, en Villa El Salvador, sede principal de la temporada y escenario de las definiciones del torneo.

Fechas de las finales de la Liga Peruana de Vóley 2025/26.
Fechas de las finales de la Liga Peruana de Vóley 2025/26. Crédito: LPV

Dónde ver Universitario vs Géminis: partidos por el tercer lugar

Los encuentros entre Universitario de Deportes y Deportivo Géminis serán transmitidos por Latina TV, tanto en señal abierta (canal 2) como en su página web y aplicación.

La Federación Peruana de Vóley brindará cobertura a través de su plataforma digital, y la Liga Peruana de Vóley lo hará mediante su página de Facebook.

Infobae Perú realizará una cobertura integral en su sitio web, con previa, seguimiento punto a punto, información detallada, incidencias y declaraciones de los protagonistas.

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