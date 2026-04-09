Universitario sufre la baja de Martín Pérez Guedes para enfrentar a Coquimbo Unido en duelo clave por Copa Libertadores 2026

Martín Pérez Guedes no integrará la convocatoria de Universitario de cara al duelo ante Coquimbo Unido por la fecha 2 de la fase de grupos de la Copa Libertadores. Crédito: Instagram Universitario.

Martín Pérez Guedes no será parte de la consideración de Universitario para el duelo ante Coquimbo Unido por Copa Libertadores. El mediocampista, pieza clave en el conjunto que dirige el español Javier Rabanal, ha sido fundamental en el equilibrio del equipo y en la generación de juego ofensivo. El club deberá afrontar el desafío de en la competencia internacional sin uno de sus futbolistas más influyentes, debido a una lesión cuya gravedad fue confirmada por el cuerpo médico.

Según informó el periodista deportivo Gustavo Peralta, “Martín Pérez Guedes tiene un desgarro, ya se le hizo la resonancia y arrojó que tiene un desgarro. Está descartado para el martes 14 de abril contra Coquimbo Unido en el Estadio Monumental”. La baja del volante argentino de 34 años implica que Universitario no podrá contar con su experiencia y despliegue en el decisivo partido frente al actual campeón chileno, correspondiente a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026.

La incertidumbre también rodea la recuperación de Pérez Guedes para el siguiente compromiso importante en el calendario: el duelo ante Melgar en Arequipa, válido por la fecha 11 del Torneo Apertura 2026 de la Liga 1. El tiempo de recuperación dependerá de la evolución del desgarro, por lo que su presencia en ese encuentro aún no está garantizada.

Martín Pérez Guedes, primera baja en Universitario para el duelo ante Coquimbo Unido. Crédito. Captura X.

Cabe mencionar que el nacido en Tres Arroyos marcó el tanto determinante en la victoria de los suyos ante Alianza Lima en el clásico del fútbol peruano y luego sumó minutos ante Deportes Tolima en Ibagué. En su posición, Rabanal cuenta con opciones como Jorge Murrugarra y Horacio Calcaterra; o puede optar con una variante más ofensiva como puede ser Miguel Silveira.

La enfermería de Universitario

Pérez Guedes se suma a la lista de jugadores con problemas físicos tras el intenso esfuerzo realizado en el clásico. En la actualidad, Andy Polo y Lisandro Alzugaray también atraviesan molestias que los mantienen entre algodones, aunque su situación es menos grave que la de Pérez Guedes.

De acuerdo con el reporte de Gustavo Peralta, “Andy Polo tiene un problema en el tobillo y la rodilla, mientras que Alzugaray cuenta con un problema en los gemelos. Pero lo que me dicen es que ambos van a estar el martes 14 de abril”. Esta expectativa permite al cuerpo técnico de Rabanal mantener la esperanza de contar con dos piezas ofensivas habituales en la convocatoria para el encuentro ante Coquimbo Unido.

Andy Polo y Lisandro Alzugaray se cayeron de la convocatoria de Universitario ante Deportes Tolima por el debut en Copa Libertadores 2026. - Crédito: Andina

Universitario vs Coquimbo Unido: día, hora y dónde ver el partido por la Copa Libertadores 2026

El Estadio Monumental de Ate será el escenario del segundo encuentro de Universitario de Deportes en la fase de grupos del torneo continental. El equipo peruano recibirá a Coquimbo Unido el próximo martes 14 de abril, en un partido programado para iniciar a las 21:00 horas (Perú).

El resto del continente también podrá seguir el duelo en vivo. En Miami, Bolivia y Venezuela, la cita comenzará a las 22:00 horas; mientras que en Uruguay, Paraguay, Chile y Brasil, la transmisión arrancará a las 23:00 horas.

La señal de ESPN será la encargada de llevar las acciones a Perú, Colombia y la mayor parte de Sudamérica. En el caso de Chile, la cobertura exclusiva estará a cargo de ESPN Premium, mientras que en Argentina se podrá sintonizar por FOX Sports 3. Para el público de México y Centroamérica, el encuentro estará disponible a través de la plataforma Disney+.

Para quienes no puedan seguir la transmisión televisiva, el portal de Infobae Perú realizará un despliegue digital completo. Esto incluirá la previa del partido, el relato en tiempo real de los goles y las jugadas más destacadas, junto con las declaraciones de los jugadores y la conferencia de prensa una vez finalizado el compromiso.

Universitario vs Coquimbo Unido por la Copa Libertadores 2026.