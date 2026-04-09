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Alex Valera destaca la adaptación al estilo de juego de Javier Rabanal como clave para el alza de rendimiento en Copa Libertadores

El delantero crema subrayó la importancia del empate logrado en Colombia ante Deportes Tolima y resaltó el proceso de ajuste del equipo a las exigencias tácticas del español de cara a la Copa

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Alex Valera – Universitario de Deportes – Copa Libertadores 2026 – Perú – deportes – 8 abril
El conjunto peruano igualó sin goles ante Deportes Tolima en la Copa Libertadores, destacando la solidez defensiva y el esfuerzo físico colectivo, aspectos subrayados por Alex Valera tras una intensa seguidilla de partidos internacionales y locales (Facebook / Universitario)

Universitario de Deportes inició su participación en la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026 con un empate sin goles como visitante frente a Deportes Tolima, en un encuentro que dejó impresiones mixtas. El equipo limeño mostró solidez defensiva, especialmente en el complemento, y evidenció avances en la implementación del modelo propuesto por el técnico Javier Rabanal, quien asumió recientemente la conducción del plantel.

El delantero Alex Valera fue uno de los protagonistas principales en Ibagué, donde asumió la capitanía ante la ausencia de Andy Polo. En declaraciones realizadas tras el arribo a Lima, Valera consideró que obtener un punto fuera de casa resulta valioso, sobre todo tras disputar el clásico nacional apenas tres días antes. Además, destacó el progreso colectivo bajo la dirección de Rabanal, subrayando el esfuerzo físico realizado y la capacidad del grupo para responder ante la exigencia internacional.

Valera expresó: “Pudimos sacar un punto importante, ahora viene otro partido duro de local contra Coquimbo Unido. Jugar luego de tres días se valora bastante y el equipo pudo responder. Nos vamos acomodando a lo que quiere el profe”. El atacante remarcó que el plantel está asimilando las nuevas directrices tácticas, aspecto clave para los próximos desafíos en el certamen continental.

El análisis de Valera tras el empate en Colombia

Alex Valera – Universitario de Deportes – Copa Libertadores 2026 – Perú – deportes – 8 abril
Alex Valera valoró el empate ante Deportes Tolima en Colombia, destacando el esfuerzo colectivo para resistir en el segundo tiempo y sumar un punto clave en el inicio del grupo. (Facebook / Universitario)

El encuentro ante Deportes Tolima marcó el debut oficial de Universitario en el Grupo B de la Copa Libertadores. El equipo peruano dominó durante la primera mitad, generando las ocasiones más claras, aunque no logró concretar. En el segundo tiempo, la figura del arquero Miguel Vargas fue determinante para conservar el empate, bloqueando varias aproximaciones del conjunto colombiano.

Valera, quien jugó como titular y fue sustituido por Bryan Reyna en el tramo final, tuvo una labor intensa frente a la defensa rival. Habilitó en dos oportunidades a sus compañeros de ataque, pero la falta de puntería y las intervenciones del portero local impidieron el gol visitante. Pese a la frustración por no sumar de a tres, el delantero reconoció el mérito de resistir el asedio rival y subrayó la importancia de sumar puntos lejos de casa.

El rendimiento colectivo fue evaluado positivamente por el plantel, que valoró la respuesta física y mental tras un calendario apretado. Según Valera, la capacidad para competir a alto nivel en escenarios exigentes refleja el compromiso de los jugadores y el avance en la cohesión interna, factores que atribuyó al trabajo del nuevo cuerpo técnico.

Próximo reto: Coquimbo Unido en el Estadio Monumental

Alex Valera – Universitario de Deportes – Copa Libertadores 2026 – Perú – deportes – 8 abril
El equipo crema apunta ahora a Coquimbo Unido, en un partido determinante como local que podría marcar su rumbo en la lucha por clasificar a la siguiente fase. (Facebook / Coquimbo Unido)

El foco de Universitario ya está puesto en el siguiente compromiso de la fase de grupos, programado para el martes 14 de abril a las 21:00 (hora peruana), cuando recibirá a Coquimbo Unido de Chile en el Estadio Monumental de Ate. El partido será transmitido por ESPN y Disney Plus Premium para toda Latinoamérica, y representa una oportunidad para que los dirigidos por Rabanal sumen su primera victoria en el torneo.

El conjunto chileno, que empató sobre la hora a uno en su debut como local ante Nacional de Uruguay en la misma jornada, llegará a Lima con la intención de complicar las aspiraciones de los cremas. Para Universitario, el encuentro será clave en la búsqueda de una posición privilegiada en el grupo, especialmente considerando que este fin de semana no habrá actividad en el Torneo Apertura local debido a las elecciones presidenciales en Perú.

La planificación de Rabanal contempla la dosificación de esfuerzos para evitar lesiones y mantener la plantilla disponible tanto en el certamen nacional como en el internacional. El plantel se prepara para una seguidilla de encuentros durante abril y mayo, entre los que figuran partidos ante FBC Melgar en Arequipa y tres cotejos consecutivos en casa frente a Deportivo Garcilaso, Alianza Atlético y Nacional de Uruguay.

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