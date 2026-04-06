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Facundo Morando palpita una final exigente para Alianza Lima: “Sea contra Universitario o San Martín, va a ser durísimo”

El técnico argentino destacó el trabajo del club para alcanzar su sexta final consecutiva en la Liga Peruana de Vóley y ya puso la mira en el próximo desafío de las ‘blanquiazules’

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El entrenador argentino valoró el esfuerzo de sus dirigidas para llegar a una nueva definición del título en la Liga Peruana de Vóley. Video: La Cátedra Deportes

Alianza Lima reafirmó su dominio en la Liga Peruana de Vóley y selló su clasificación a una nueva definición por el título tras superar a Deportivo Géminis en semifinales. Con este resultado, el conjunto ‘blanquiazul alcanzó su sexta final consecutiva, un logro que su entrenador, Facundo Morando, no dudó en destacar como fruto de un trabajo sostenido a lo largo de los años.

“Hoy son estas chicas, pero durante seis años las jugadoras fueron cambiando, fueron pasando. Hay algunas que todavía repiten, hay algunas que no, pero Alianza Lima está siempre ahí. Este fue el primer objetivo, estamos ahora en una final obviamente durísima contra quien llegue”, señaló el técnico argentino tras el encuentro en el Polideportivo Lucha Fuentes.

En esa misma línea, Morando resaltó que la continuidad en instancias decisivas no es ninguna casualidad. “Que Alianza Lima esté seis años seguidos en esta instancia habla de un trabajo de una institución, habla de un trabajo de un staff, de un cuerpo técnico, de los dirigentes del club, que siguen apostando y este es el resultado”, agregó.

Facundo Morando celebró la clasificación de Alianza Lima a su sexta final consecutiva de la Liga Peruana de Vóley.
Facundo Morando celebró la clasificación de Alianza Lima a su sexta final consecutiva de la Liga Peruana de Vóley. Crédito: LPV

La final ante Universitario o San Martín

Pese a la posibilidad de alcanzar el tercer título consecutivo, Morando dejó en claro que el plantel mantiene los pies sobre la tierra y prefiere enfocarse en el presente inmediato. “No pensamos en la posibilidad de ganar el tricampeonato. Pensamos ahora en solamente disfrutar y después en esperar a ver qué rival toca, que cualquiera va a ser durísimo”, comentó.

El entrenador argentino también analizó a los posibles contendientes por el título, destacando el nivel tanto de Universitario de Deportes como de San Martín, que definirán al clasificado en un ‘extra game’ este miércoles 8 de abril, luego de igualar la serie de semifinales con una victoria por lado.

“La ‘U’ ayer lo hizo muy bien. San Martín es un rival que durante todo el año nos jugó de igual a igual. Así que nosotros estamos con los pies sobre la tierra, disfrutando de estar nuevamente en esta instancia, la final es un torneo aparte”, explicó.

Universitario y San Martín pelearán por el boleto a la final de la Liga Peruana de Vóley.
Universitario y San Martín pelearán por el boleto a la final de la Liga Peruana de Vóley. Crédito: LPV

Un rendimiento destacado ante Géminis

Sobre el partido de semifinales, Morando no escatimó elogios para sus dirigidas, a quienes consideró determinantes en una serie exigente. “Géminis es un gran rival, felicitarlo por la semifinal que hizo. Hoy, la verdad que las chicas lo hicieron impresionante. Si no fue el mejor partido del año, fue uno de los mejores”, afirmó.

Asimismo, volvió a poner en valor el respaldo institucional que sostiene el éxito deportivo del equipo. “Hay que felicitar a Alianza Lima como institución, porque son seis finales seguidas. Te habla de un trabajo muy fuerte de todo el club, de todos los que están por detrás, que no se ven en el día a día, pero están ahí, empujando y apostando por el vóley. No es casualidad”, sostuvo.

El cuadro 'blanquiazul' derrotó 25-13 en el tercer set y se llevó el encuentro que, marcó su pase a la disputa del título nacional - Crédito: Latina.

El llamado a la hinchada para la final

Finalmente, el técnico argentino hizo un llamado al público blanquiazul de cara a la definición del campeonato, resaltando su importancia en este tipo de instancias. “Vamos a necesitar a la hinchada en la final. Hay que agradecerles que siempre están acá todos los días, contra quien sea. Los vamos a necesitar bancando, apoyando, que son muy importantes”, indicó.

Además, invitó a los aficionados a disfrutar del gran momento del equipo, que ha quedado a solo un paso del tricampeonato y continúa consolidándose como un referente a nivel nacional e internacional. “Decirles a ellos que disfruten de este equipo que una vez más los pone en una final”, concluyó.

Alianza Lima se alista para afrontar una nueva definición por el título, con la ilusión intacta y el respaldo de un proceso que sigue dando frutos. Sea Universitario o San Martín el rival, las ‘íntimas’ saldrán decididas a defender la corona y conquistar un nuevo trofeo.

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