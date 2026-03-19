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La tajante postura del Fondo Blanquiazul sobre la continuidad de Pablo Guede en Alianza Lima: “Está en evaluación”

Jorge Zúñiga, presidente de ‘Aliancistas por el Perú’, se pronunció por el entrenador argentino y del futuro del administrador Fernando Cabada en el club ‘íntimo’

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Jorge Zúñiga, presidente de 'Aliancistas por el Perú', habló del técnico argentino y de su participación en el club. (Video: TV Perú Deportes)

Alianza Lima atraviesa una etapa de resultados positivos en el Torneo Apertura 2026. Bajo la dirección de Pablo Guede, el equipo se ubica como líder, aunque la propuesta de juego y la reubicación de varios jugadores en la cancha han generado cuestionamientos. A pesar del buen momento en la tabla, la continuidad del técnico argentino no está asegurada, ya que ha sido vinculado a San Lorenzo, donde su nombre suena con fuerza.

Jorge Zúñiga, presidente de ‘Aliancistas por el Perú’ (exFondo Blanquiazul), expuso su visión sobre el presente de la institución y el rol del DT en el equipo. “No he sido informado desde el mes de enero de la situación del club. No conozco al profesor Guede. Primera vez que ocurre, no estoy muy al tanto, más allá de como aliancista, de lo que ocurre con el club”.

El máximo directivo indicó que observa con optimismo el presente futbolístico del club ‘victoriano’, aunque remarcó su rol limitado en la toma de decisiones. “Veo con alegría que el club se está levantando, está en una buena posición y eso me alegra mucho. La dirigencia considera que probablemente no es necesario y yo tampoco me puedo inmiscuir. Estoy viendo que por lo menos el equipo se va afinando, que eso es lo bueno y es mi deseo”, expresó.

Los Navarro han respaldado públicamente
Los Navarro han respaldado públicamente a Pablo Guede en Alianza Lima cuando era cuestionado. - créditos: Alianza Lima

Consultado sobre la permanencia de Pablo Guede, Jorge Zúñiga enfatizó su desconocimiento sobre detalles de la gestión técnica. “¿El Fondo Blanquiazul no estaba de acuerdo con la permanencia de Pablo Guede? Yo no estoy informado, no lo conozco al señor Guede, mal haría. No sé cuál es su filosofía de trabajo, es primera vez que ocurre que en realidad no conozco al entrenador”, afirmó.

Respecto a la calidad técnica del entrenador argentino, Zúñiga prefirió la cautela y evitó emitir juicios anticipados: “¿Pablo Guede es buen técnico? Para juzgar, hay que hacerlo al final del campeonato. Ahorita está en proceso de evaluación. ¿El clásico es prueba importante para Guede? Por supuesto que sí”.

La situación del estratega de 51 años en Alianza Lima se analiza en un contexto donde el equipo suma puntos, pero aún no convence en cuanto al funcionamiento colectivo y el manejo del plantel. La posibilidad de que el entrenador argentino parta a San Lorenzo añade incertidumbre sobre el futuro inmediato en la conducción técnica del club.

El técnico argentino comparó al club 'blanquiazul' con Manchester City para explicar la eliminación en Copa Libertadores con 2 de Mayo. (Video: Linkeados / Modo Fútbol)

Presidente del Fondo Blanquiazul y el futuro de Fernando Cabada en Alianza Lima

Al referirse al administrador Fernando Cabada, Jorge Zúñiga aclaró que la relación personal es buena y que su continuidad se definirá en la próxima junta de acreedores. “¿Relación con el administrador Fernando Cabada? Muy bien. En lo personal, yo no tengo una mala relación. Es una persona a la cual yo elegí y que hay una próxima junta general, una próxima junta de acreedores donde se evaluará su performance y colegiadamente se tomará la decisión”, explicó.

El presidente de ‘Aliancistas por el Perú’ insistió en que la evaluación de la gestión forma parte de los procesos regulares de la institución. “Es una agenda ordinaria, lo que siempre ocurre todos los años, no hay que sorprenderse. Son las agendas regulares que se da en toda gestión y organización seria. Anualmente hay una rendición de cuentas y lo que se decida, no tengo una bola mágica para saber qué puede ocurrir. Eso ya lo decidirá la junta. Alianza Lima es más grande que sus problemas y está por encima de las personas”, precisó.

Zúñiga también se pronunció sobre el compromiso del club en la lucha contra cualquier forma de discriminación. “¿En contra del racismo? Obviamente que sí, toda infracción debe ser sancionada. Ese es el principio. Somos un equipo resiliente, que estamos por encima de los problemas, que siempre los hemos superado”.

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