Alianza Lima ya conoce quién será el árbitro principal de crucial partido ante Deportivo Garcilaso para mantener el liderato

Este sábado, Alianza Lima, líder del Torneo Apertura, mide fuerzas con un Deportivo Garcilaso deseoso de cambiar su suerte, en un choque que marca la séptima fecha y que contará con revisión VAR y cuerpo arbitral completo (Liga 1)

La séptima jornada del Torneo Apertura 2026 presenta un duelo clave en Cusco, donde Alianza Lima llega fortalecido y Deportivo Garcilaso busca revertir una racha adversa frente a su público. Con realidades contrastantes, ambos clubes medirán fuerzas en un contexto que podría marcar tendencias en la tabla de posiciones.

El encuentro está pautado para las 18:00 horas (23:00 GMT) y será transmitido por L1 MAX en diversas plataformas de televisión paga.

La Comisión Nacional de Árbitros (CONAR) ha confirmado a Daniel Ureta como árbitro principal para el enfrentamiento entre Deportivo Garcilaso y Alianza Lima, en una designación que incluye a Leonar Soto y Alfonso Galván como asistentes, además de Alberto Paz como cuarto árbitro. El sistema de videoarbitraje estará a cargo de Jonathan Zamora como VAR y Alexander Blas en funciones de AVAR, asegurando así el monitoreo tecnológico en todas las jugadas polémicas.

Alianza Lima llega como protagonista tras un arranque positivo

Alianza Lima afronta el duelo en Cusco con una campaña sólida en el Apertura. El equipo de Alejandro Restrepo suma 16 puntos en seis fechas y se mantiene entre los líderes del torneo. (Liga 1)

El conjunto dirigido por Pablo Guede atraviesa un momento auspicioso en el Torneo Apertura, acumulando 16 puntos sobre 18 posibles y consolidándose entre los líderes de la competencia, según cifras oficiales de la Federación Peruana de Fútbol. La escuadra limeña suma cinco victorias y un empate en seis fechas, destacando por su solidez defensiva y capacidad de definición en momentos clave.

En su presentación más reciente, Alianza Lima superó a Melgar por 3-1 en el Estadio Alejandro Villanueva, con goles de Paolo Guerrero, Jairo Vélez y Renzo Garcés, este último máximo anotador del equipo con cuatro conquistas.

Además, el equipo blanquiazul se impuso por la mínima ante UTC en condición de visitante y mantiene una de las defensas menos vulneradas del certamen, con tres goles recibidos en seis partidos.

Deportivo Garcilaso, urgido por sumar de a tres

Con solo una victoria en el campeonato, Garcilaso intenta frenar su mala racha en casa. El partido ante Alianza Lima aparece como una oportunidad para recuperar confianza. (Club Deportivo Garcilaso)

A diferencia de su rival, Deportivo Garcilaso llega a este compromiso con la urgencia de cortar una seguidilla negativa. El equipo dirigido por Hernán Lissi ha obtenido solo cinco puntos en siete partidos, producto de una victoria, dos empates y cuatro derrotas, lo que lo ubica en la parte baja de la tabla, de acuerdo a los registros de la Federación Peruana de Fútbol.

En su último partido, el cuadro cusqueño cayó 1-0 frente a Cusco FC como visitante, acumulando su cuarta derrota consecutiva en todas las competencias. Antes de ello, perdió en casa ante Cienciano por 3-2 y fue eliminado de la Copa Sudamericana tras caer 2-0 con Alianza Atlético en Trujillo. El equipo ha mostrado dificultades para mantener el equilibrio defensivo, habiendo recibido nueve goles y marcado cinco en lo que va del torneo.

Su única victoria en el certamen fue frente a AD Tarma, aunque no logró sostener el envión anímico en las siguientes jornadas. El cuerpo técnico trabaja actualmente en ajustes tácticos con el objetivo de recuperar solidez y evitar complicaciones en la zona de descenso.

Expectativas sobre el arbitraje

Con Daniel Ureta al frente del arbitraje y asistencia tecnológica, el partido entre Garcilaso y Alianza Lima contará con control exhaustivo para decisiones determinantes. (CONAR)

La designación de Daniel Ureta, árbitro con insignia FIFA, ha sido confirmada de manera oficial por la Comisión Nacional de Árbitros, que además dispuso la asistencia de tecnología VAR liderada por Jonathan Zamora. La expectativa sobre la correcta aplicación del videoarbitraje se incrementa en un encuentro de alta tensión, donde ambos clubes se juegan puntos vitales para sus objetivos en el Torneo Apertura.

La presencia de Leonar Soto y Alfonso Galván como asistentes, junto a Alberto Paz como cuarto árbitro, completan el equipo arbitral encargado de garantizar el cumplimiento de las reglas en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega. El uso del VAR será clave para resolver cualquier jugada disputada que pueda influir en el resultado final.

Deportivo Garcilaso y Alianza Lima se enfrentarán este sábado, con la atención puesta tanto en el desarrollo futbolístico como en la actuación arbitral, en un duelo que promete impacto en la clasificación general.