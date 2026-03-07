Perú Deportes

¿Cuándo inician los cuartos de final de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026?

Este fin de semana culminará la segunda etapa del campeonato nacional, en la que se definirán las posiciones y los emparejamientos para la siguiente instancia

Este fin de semana se disputará la novena y última fecha de la segunda fase de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026, instancia que será determinante para el futuro de los equipos en el campeonato. Los resultados de esta jornada definirán las posiciones finales en la tabla y determinarán los emparejamientos de los cuartos de final.

Fecha de inicio de los cuartos de final

Muchos aficionados buscan conocer la fecha de inicio de los cuartos de final. Según la programación de la Liga Peruana de Vóley, esta etapa del torneo comenzará el próximo fin de semana, a partir del sábado 14 de marzo.

En los cuartos de final, los equipos disputarán series al mejor de tres partidos. El conjunto que logre dos victorias avanzará a las semifinales del campeonato nacional, formato que incrementa la expectativa y eleva el nivel de competencia en la lucha por el título.

Así va la tabla de posiciones de la segunda fase

Tras el fallo que otorgó la victoria a Circolo Sportivo Italiano debido a la alineación indebida de cuatro extranjeras por parte de la Universidad San Martín, la tabla de posiciones quedó actualizada de la siguiente manera:

  1. Alianza Lima / 49 puntos y 17 victorias
  2. San Martín / 46 puntos y 15 victorias
  3. Universitario / 44 puntos y 15 victorias
  4. Géminis / 31 puntos y 11 victorias
  5. Regatas Lima / 30 puntos y 11 victorias
  6. Atlético Atenea / 32 puntos y 10 victorias
  7. Circolo / 28 puntos y 9 victorias
  8. Soan / 18 puntos y 5 victorias
  9. Rebaza Acosta / 15 puntos y 5 victorias
  10. Olva Latino / 14 puntos y 5 victorias
El técnico de las 'santas' se dio cuenta que tenía cuatro extranjeras en campo, cuando solo se permite tres, y reaccionó de manera abrupta para salvar el momento - Crédito: Latina.

La fecha 9 definirán cruces del cuartos de final

Sábado 7 de marzo

- Circolo Sportivo Italiano vs Olva Latino / 14:45 horas

- Atlético Atenea vs Regatas Lima / 17:00 horas

- Universitario vs San Martín / 19:00 horas

Domingo 8 de marzo

- Géminis vs Rebaza Acosta / 15:15 horas

- Alianza Lima vs Deportivo Soan / 17:00 horas

Programación de la fecha 9
Programación de la fecha 9 de la Liga Peruana de Vóley, Fase 2 - Crédito: LPV.

Dónde ver los partidos de cuartos de final

Latina TV cuenta con los derechos de transmisión de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026 y emitirá todos los partidos de los cuartos de final, tanto por señal abierta en el canal 2 como a través de su sitio web y aplicación, asegurando el acceso a toda la audiencia.

Infobae Perú ofrecerá cobertura integral en su plataforma digital, con información previa a los encuentros, seguimiento punto a punto y actualizaciones de resultados.

