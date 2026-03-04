Dónde ver Sporting Cristal vs Carabobo HOY: partido en Venezuela por fase 3 ida de la Copa Libertadores 2026

Dónde ver Sporting Cristal vs Carabobo por fase 3 ida de la Copa Libertadores 2026 - Crédito: Club Cristal.

Por un lugar en la fase de grupos de la Copa Libertadores, Sporting Cristal y Carabobo FC abren la llave en Valencia hoy, miércoles 4 de marzo. La escuadra ‘bajopontina’ priorizó el torneo internacional y reservó sus mejores elementos para llegar a punto a este juego. El duelo tendrá lugar en el Estadio Misael Delgado, recinto con capacidad para 10 mil espectadores.

Dónde ver Sporting Cristal vs Carabobo por Copa Libertadores 2026

La transmisión del duelo entre Sporting Cristal y Carabobo estará disponible a través de la señal de ESPN para los espectadores en Perú, Paraguay, Bolivia y Uruguay. Por su parte, ESPN 2 llevará las acciones a las pantallas de Ecuador, Venezuela y Colombia, mientras que en Chile el encuentro se emitirá por ESPN Premium. En Argentina, la cobertura correrá por cuenta de Fox Sports, en tanto que para toda Centroamérica la plataforma Disney Plus habilitará el partido en vivo.

Como es habitual, Infobae Perú brindará una cobertura integral de este choque de ida por la Fase 3. El despliegue incluye una previa detallada y el seguimiento minuto a minuto del compromiso. A través de su plataforma web, los usuarios podrán acceder a los goles, las incidencias más importantes y las declaraciones de los protagonistas tras el pitazo final.

Horario de Sporting Cristal vs Carabobo por Copa Libertadores 2026

Este partido está programado para iniciar a las 17:00 horas de Perú y a las 18:00 horas de Venezuela. Con respecto a otros países, comenzará a las 16:00 horas de México; a las 17:00 horas de Ecuador, Colombia y Estados Unidos (Miami); a las 18:00 horas de Bolivia; y a las 19:00 horas de Argentina, Brasil, Paraguay, Chile y Uruguay.

¿Cómo llega Sporting Cristal?

Sporting Cristal llega al compromiso en Valencia con un presente irregular en la Liga 1. El equipo del Rímac ocupa la undécima posición de la tabla tras sumar apenas cinco puntos en cinco jornadas disputadas. Para llegar a esta instancia, el elenco de La Florida apeó a 2 de Mayo de Paraguay en la fase previa.

En su última presentación, el cuadro ‘celeste’ sufrió una derrota por 2-1 en su visita a Sport Huancayo. Para dicho encuentro, el técnico Paulo Autuori decidió que sus principales figuras descansaran con el objetivo de priorizar el duelo por Copa Libertadores.

En el ámbito extradeportivo, el club enfrentó complicaciones esta semana. La viralización de un video en el que aparecen los canteranos Maxloren Castro y Jair Moretti en una fiesta llevó al comando técnico a sancionarlos. Ambos jugadores quedaron fuera de la convocatoria para este compromiso.

El 'Diamante' se pronunció por el polémico video que protagonizaron ambos canteranos. (Video: Exitosa Deportes)

¿Cómo llega Carabobo FC?

El equipo ‘granate’ ocupa la séptima posición de la tabla tras sumar siete puntos en cinco jornadas disputadas. Pese a encontrarse a mitad de la clasificación, el conjunto local mantiene un invicto vigente en lo que va de 2026, con un registro de tres victorias y cuatro empates en siete presentaciones oficiales.

Para acceder a esta fase definitiva de la Libertadores, la escuadra venezolana superó con autoridad a Huachipato de Chile. En la llave previa, se impuso por 1-0 en el duelo de ida y ratificó su superioridad con un 2-1 en la vuelta. La figura indiscutible de la serie fue el atacante Edson Tortolero, quien exhibió su capacidad goleadora al marcar un tanto en cada uno de los cotejos ante el conjunto chileno.

En su más reciente presentación por la liga doméstica, los dirigidos por Diego Merino igualaron sin goles en casa frente al Caracas FC. Este resultado permitió que el estratega ajustara piezas de cara al choque internacional, donde buscarán aprovechar su fortaleza en Valencia.

Edson Tortolero es el jugador más peligroso de Carabobo FC, vigente subcampeón del fútbol venezolano.

El historial de Sporting Cristal ante equipos venezolanos

Sporting Cristal registra un historial extenso pero agridulce frente a clubes venezolanos en torneos CONMEBOL. En 19 encuentros disputados, el conjunto ‘rimense’ suma nueve victorias, cuatro empates y seis derrotas. Pese a la superioridad en triunfos, la estadística en llaves de eliminación directa favorece a los equipos ‘llaneros’, quienes ganaron dos de las tres series disputadas hasta la fecha.

La única clasificación ‘celeste’ ocurrió en la Libertadores 1995, con un global de 8-5 sobre Caracas. Sin embargo, los antecedentes restantes dejaron un saldo negativo. El primer cruce de este tipo sucedió en 1984, cuando ULA FC venció 2-1 a Cristal en un partido de desempate en Cali. El recuerdo más reciente data de la Sudamericana 2019 ante Zulia; en aquella ocasión, Sporting Cristal ganó 3-2 en Lima, pero quedó fuera del torneo por la antigua regla del gol de visitante.