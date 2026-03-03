Dónde ver Barcelona vs Atlético Madrid en Perú HOY: canal tv online del partido por semifinales vuelta de la Copa del Rey 2026

Dónde ver Barcelona vs Atlético Madrid HOY: canal tv online del partido por semifinales vuelta de la Copa del Rey 2026 - Crédito: Europa Prees.

Barcelona y Atlético Madrid disputarán hoy, martes 3 de marzo, en el Camp Nou, el partido de vuelta de las semifinales de la Copa del Rey 2026. La eliminatoria llega con un marcado favoritismo para el conjunto rojiblanco, que en el duelo de ida se impuso con un contundente 4-0 en el estadio Metropolitano. Sin embargo, el equipo catalán no renuncia a la ilusión de una remontada histórica ante su público, motivado por su reciente rendimiento en La Liga y el gran momento de su joven figura.

El escenario es de máxima tensión. Los ‘culés’, dirigidos por Hansi Flick, protagonizó una convincente victoria el pasado fin de semana al superar 3-0 al Levante, con un triplete de Lamine Yamal, quien se ha consolidado como la principal esperanza para el club. El joven delantero, de apenas 18 años, fue determinante en ese encuentro y llega motivado para el desafío que supone revertir una desventaja de cuatro goles ante uno de los equipos más competitivos de Europa.

En la presente temporada, Barcelona lidera la tabla de La Liga de España con 64 puntos, superando por cuatro unidades al Real Madrid. Este rendimiento ha revitalizado el ambiente en el vestuario, donde existe el convencimiento de que es posible lograr una clasificación memorable y mantener vivas sus aspiraciones al triplete: Copa del Rey, Liga y Champions League. “Nunca se puede dar por muerto al Barza”, es la consigna que ronda en el entorno del club, consciente de que la historia del equipo está marcada por noches de grandes remontadas.

Por su parte, el Atlético Madrid de Diego Pablo Simeone encara la revancha con la tranquilidad de la ventaja conseguida en el Metropolitano. El conjunto colchonero buscará administrar el resultado y sellar su pase a la final, instancia a la que no accede desde hace varias temporadas. El último título grande del Atleti fue La Liga 2020/21, y la Copa del Rey representa una oportunidad inmejorable para sumar un nuevo trofeo, especialmente considerando que en el certamen local se ubica en la tercera posición, con 51 puntos, a trece del Barcelona.

Simeone, conocido por su enfoque pragmático y su capacidad para gestionar partidos de alta presión, ha transmitido a sus jugadores la importancia de evitar cualquier relajación. Sabe que un gol tempranero del Barcelona puede cambiar la dinámica del encuentro y que su equipo debe mantener la concentración durante los noventa minutos. “Estamos a un solo partido de la final, pero no podemos dar nada por hecho”, indicó el técnico argentino en la previa.

Dónde ver Barcelona vs Atlético Madrid por la semifinal vuelta de la Copa del Rey

La transmisión de este esperado encuentro estará disponible en múltiples plataformas, según el país desde el que se siga el partido. En Perú, los derechos de emisión corresponden a América TV en señal abierta, con la narración de Toño Vargas y los comentarios de Erick Osores y Oscar del Portal. Para quienes prefieran la televisión por cable, Movistar Deportes ofrecerá la cobertura con José Carlos Armendariz en la narración y el análisis de Alejandro Vernal y Diego Penny.

En Argentina, Paraguay y Uruguay, el partido podrá verse a través del canal de eventos de Flow, mientras que en Estados Unidos la señal estará a cargo de ESPN+. Los aficionados de Venezuela tendrán la posibilidad de seguir el duelo por Meridiano Televisión y Venevisión.

Este jueves 12 de febrero, Barcelona y Atlético se verán las caras en un partido de pronóstico reservado - Crédito: América TV.

Barcelona vs Atlético Madrid: alineaciones probables

De acuerdo con la información previa al partido, el Barcelona saldría al campo con Joan García en la portería; Jules Koundé, Pau Cubarsí, Ronald Araújo y Alejandro Balde en la defensa; Marc Bernal, Fermín López y Dani Olmo en el centro del campo; mientras que la delantera estaría conformada por Lamine Yamal, Ferran Torres y Raphinha. La disposición ofensiva refleja la necesidad de sumar goles desde el inicio y presionar a la defensa rival.

Por su parte, el Atlético de Madrid apunta a mantener el equilibrio entre ataque y defensa, con Juan Musso bajo los tres palos; Nahuel Molina, Marc Pubill, David Hancko y Matteo Ruggeri en la línea defensiva; Alex Baena, Marcos Llorente, Koke y Lookman en la zona media; y Antoine Griezmann junto a Julián Álvarez como referencias en ataque. La inclusión de futbolistas de velocidad y despliegue sugiere que el equipo madrileño no renunciará a buscar el arco contrario, pese a la ventaja obtenida.