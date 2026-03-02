Javier Rabanal confesó la situación de Sekou Gassama en Universitario tras ausencia ante FC Cajamarca: “No tenía ninguna molestia”

El técnico español hizo autocrítica por el rendimiento de la 'U' pese al triunfo en casa y habló de Sekou Gassama. (Video: Jax Latin Media)

Universitario de Deportes consiguió una victoria ajustada por 1-0 frente a FC Cajamarca en el estadio Monumental, en la fecha 5 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026. El único tanto del partido lo anotó Lisandro Alzugaray, quien rompió el cero con un tiro libre que definió el resultado a favor del equipo local.

No obstante, la atención tras el encuentro se centró en la ausencia de Sekou Gassama, delantero que llegó como uno de los refuerzos más esperados para la temporada y que, hasta el momento, no ha logrado consolidarse en el equipo.

El hispano-senegalés fue presentado como el ‘9’ estrella, pero su incorporación tardía a la pretemporada, alegando “problemas familiares”, condicionó su adaptación física y futbolística. Solo ha disputado 30 minutos en el campeonato local, en el partido ante Cienciano, donde terminó visiblemente agotado, lo que generó inquietud y críticas entre los hinchas.

Sekou Gassama en una acción individual contra Cienciano. - créditos: Paloma del Solar

Javier Rabanal, entrenador de Universitario, explicó en conferencia de prensa la situación del delantero y el motivo de su ausencia en la lista de convocados para enfrentar a FC Cajamarca. “Gassama está entrenando, está bastante bien, casi a la par de quienes se sumaron más tarde como Miguel, Fértoli, y entiendo que en breve ya podrá ser de la partida. Esta vez quedó fuera por decisión técnica. No tenía ningún tipo de molestia; simplemente Edison (Flores) y el ‘Tunche’ (Rivera) estaban mejor y decidimos darle más entrenamiento”, sostuvo Rabanal.

El DT español precisó que la exclusión de la ‘Pantera’ no obedece a una lesión, sino a una evaluación técnica basada en el nivel actual de los atacantes disponibles. “Es una buena lucha la que hay ahí. Edison (Flores) estuvo fuera por algunas molestias. Cuando ingresó fuera de casa terminó algo cansado por la inactividad y le pregunté cuánto podía aportar. Me dijo que 20-25 minutos, y eso le dimos. Cuando Edison esté al 100%, ya será cuestión mía elegir. Es bueno tener opciones. Jugará quien mejor entrene y más demuestre en los partidos. Ojalá siempre contemos con esa calidad y cantidad de delanteros para elegir”, remarcó el entrenador.

El delantero senegalés tuvo su estreno ante el 'papá' en el estadio Monumental por la tercera fecha del campeonato nacional. (L1 Max)

Javier Rabanal y la autocrítica pese al triunfo ante FC Cajamarca

Pese al triunfo, Javier Rabanal no evitó la autocrítica sobre el rendimiento de Universitario, especialmente en la segunda mitad, reconociendo que el equipo tuvo dificultades para mantener el control en los últimos minutos y que la producción ofensiva fue inferior a lo esperado.

“Dudo que hayan sido 20 minutos metidos en campo propio, creo que fueron los últimos cinco minutos que costó un poco salir a defender el remate de ellos. Faltó presión sobre el balón porque ellos buscaban a (Hernán) Barcos para tener una segunda opción y debíamos estar más encima de la pelota. Ellos tuvieron un disparo a las manos de Romero. Es cierto que deberíamos terminar cerrando antes o más volcados sobre el arco contrario”, reflexionó.

El entrenador de 46 años analizó la posesión y la poca claridad en ataque que mostró la ‘U’. “Tuvimos mucha posesión de balón que, comparada con las ocasiones generadas, fue mucha posesión y poca llegada, sobre todo en la primera parte. Diría que posiblemente es el partido en que menos ocasiones tuvimos y debe ser uno de los valores más altos de posesión del año”, indicó.

Asimismo, señaló las dificultades para crear peligro en los últimos metros, pero resaltó el accionar de dos jugadores que ingresaron en el complemento. “Fallamos al tocar, descargar, dar el último pase y el centro. Alrededor del área nos faltó frescura para buscar un balón a la espalda de la defensa o poner buenos centros. Quizás porque Lisandro suele salir del área y deja solo a Valera como único rematador. Es complicado animarse a centrar. Miguel Silveira nos aportó algo de eso, se le ve dinámico, quiso hacer cosas y estuvo muy bien. Héctor (Fértoli) también lo intentó”, concluyó.