Jairo Vélez, enfocado en el siguiente reto de Alianza Lima por la Liga 1 2026: “Hay que hacer un partido inteligente ante UTC”

El volante ecuatoriano-peruano, además, llama a la calma en medio de un clima de alta tensión por el libreto de juego impuesto por el entrenador Pablo Guede. “Esto recién empieza”, indicó

Jairo Vélez se ha ganado
Jairo Vélez se ha ganado un espacio en Alianza Lima.

Jairo Vélez tiene claro que Alianza Lima necesita abstraerse de los ataques que existen alrededor de la gestión de Pablo Guede en la zona técnica para avanzar con firmeza en el objetivo común: asentarse en la cumbre del Apertura 2026 y ganarlo con autoridad.

En consecuencia, el volante ecuatoriano-peruano llama a la calma de la afición y exhorta a que confíen en el correcto arranque en el certamen nacional, que le prepara a los aliancistas un duro encuentro contra UTC: “Esto recién empieza, vamos cuatro fechas y vamos partido a partido. Ya sabemos como es la altura, hay que hacer un partido inteligente”.

Jairo Vélez invita a la
Jairo Vélez invita a la calma en medio de ataques al equipo.

La Universidad Técnica de Cajamarca supone el primer desafío de rigor de Alianza Lima en la Liga 1 2026, dado que atraviesa un enorme presente reflejado en su tendencia invicta que lo ubica en los primeros lugares en la clasificación con 10 unidades. El vencedor del lance, a disputarse en el estadio Héroes de San Ramón, quedará como líder incontestable.

El club de La Victoria, aunque atraviesa un clima convulso por la forma en cómo el técnico Pablo Guede quiere diseñar la pizarra, sigue adelante con resultados favorables, pero ajustados. De momento, solo empató contra Alianza Atlético (0-0) y frente al resto salió airoso, siendo el golpe encajado a Sport Huancayo (1-2) el de mayor mérito.

Los 'blanquiazules' protagonizaron un partido chato en el Mansiche y se tuvieron que conformar con el empate - Crédito: L1MAX.

Calendario restante

- Fecha 5: UTC vs Alianza Lima (Visita)

- Fecha 6: Alianza Lima vs Melgar (Local)

- Fecha 7: Deportivo Garcilaso vs Alianza Lima (Visita)

- Fecha 8: Alianza Lima vs Juan Pablo II (Local)

- Fecha 9: Universitario de Deportes vs Alianza Lima (Visita)

- Fecha 10: ADT vs Alianza Lima (Visita)

- Fecha 11: Alianza Lima vs Cusco FC (Local)

- Fecha 12: Atlético Grau vs Alianza Lima (Visita)

- Fecha 13: Alianza Lima vs CD Moquegua (Local)

- Fecha 14: Alianza Lima vs Sporting Cristal (Local)

- Fecha 15: Cienciano vs Alianza Lima (Visita)

- Fecha 16: Alianza Lima vs Los Chankas (Local)

- Fecha 17: FC Cajamarca vs Alianza Lima (Visita)

