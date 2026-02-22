Hermano de Hernán Barcos lanzó ‘picante’ comentario tras triplete con FC Cajamarca ante Melgar: “Vigencia, profesionalismo y goles”

Hermano de Hernán Barcos lanzó ‘picante’ comentario tras triplete con FC Cajamarca ante Melgar.

FC Cajamarca logró una victoria clave por 3-1 sobre Melgar en la fecha 4 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026, con Hernán Barcos como máximo protagonista. El delantero argentino ingresó en el segundo tiempo, cuando su equipo se encontraba en desventaja, y anotó los tres goles que sellaron la remontada. Al término del encuentro, la atención se centró en una publicación de su hermano, Gabriel, quien envió una indirecta a los críticos que han puesto en duda la vigencia y capacidad goleadora del atacante.

A través de su perfil de Twitter, Gabriel expresó: “Algo de vigencia tiene…“. Para luego acotar otras virtudes del ‘Pirata’: ”Profesionalismo y goles creo que también”. La frase fue interpretada como una respuesta directa a quienes cuestionan el nivel de Hernán Barcos, quien sigue destacando en el fútbol peruano pese a su edad y a las especulaciones sobre su presente.

El tuit de Gabriel Barcos, hermano de Hernán, tras su triplete en FC Cajamarca vs Melgar. - captura: Twitter Gabriel Barcos

El ‘hat-trick’ del veterano artillero intensificó el debate sobre la influencia de los jugadores experimentados en el campeonato local. Y es que con 41 años demostró no solo capacidad goleadora sino también temple para revertir un marcador adverso. La definición y el liderazgo exhibidos en el campo contrastaron con las dudas planteadas sobre su continuidad.

La semana previa al encuentro, Hernán Barcos también fue tema de conversación por sus declaraciones sobre una posible vuelta a Alianza Lima. El atacante dejó abierta la puerta a un futuro regreso al club con el que supo ser campeón. Estas palabras coincidieron con versiones que hablan de una relación complicada entre el argentino y algunos miembros de la dirigencia y del plantel de la institución.

El 'Pirata' habló de su rol directivo en FC Cajamarca, así como de una eventual vuelta al club 'blanquiazul'. (Video: Jax Latin Media)

Justamente, en el cuadro ‘blanquiazul’ se vive un presente hostil con diversas críticas al técnico Pablo Guede por la falta de un funcionamiento claro, que va de la mano con la constante rotación de jugadores en puestos distintos. Y una zona criticada ha sido la delantera, donde la falta de eficacia ha sido resaltada por parte de los hinchas, pese a que el equipo tiene varias ocasiones por partido.

El nombre de Hernán Barcos se mantiene en la retina de la afición, ya que cuando el equipo no lograba destrabar algún encuentro, él aparecía con su jerarquía para imponerse y darle el triunfo a los ‘íntimos’.

Hernán Barcos sobre su polémica salida de Alianza Lima

Consultado por las razones de su salida de Alianza Lima, Hernán Barcos ofreció ante la prensa una versión en la que descartó conflictos graves con sus excompañeros: “La verdad es que se habla mucho porque Alianza vende. Se lleven bien, se lleven mal. Es obvio que con treinta jugadores no te puedes llevar bien con todos. Uno intenta llevarse bien con todos, pero nadie es monedita de oro para caerle bien a todos”.

El ‘Pirata’ detalló cómo funciona la convivencia en un plantel profesional: “Uno gestiona el grupo, trata de que todos se sientan cómodos, que todo esté bien y que todos funcionen dentro de una línea de profesionalismo. Después, hay cosas que a uno le van a gustar y al otro no, y funciona así como el entrenador. ¿A quién le gusta? ¿A todos les gusta el mismo entrenador? Y no, es difícil, entonces es normal. Lo que pasa es que Alianza vende y siempre quieren buscar alguna cosa en el medio”.

El futbolista argentino negó haber tenido peleas con otros jugadores durante su paso por el club. “Nunca peleé con ningún compañero en los cinco años que estuve en Alianza. Hemos tenido discusiones de situaciones, de momentos. Normal en el fútbol, pero nunca peleé ni tuve problema con ningún jugador”, afirmó.