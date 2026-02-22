Perú Deportes

Gonzalo Bueno se motiva con el gran presente de Ignacio Buse para competir pronto en la élite del tenis: “El camino es por ahí”

El actual #218 del mundo, segunda raqueta nacional, está al tanto del notable rendimiento de su connacional y amigo desde la infancia. ‘“’Nachito’ maduró mucho", reconoce el trujillano

Gonzalo Bueno e Ignacio Buse
Gonzalo Bueno e Ignacio Buse compiten y comparten juntos desde la infancia.

Ignacio Buse y Gonzalo Bueno son los máximos exponentes del tenis peruano en la actualidad. Los noveles deportistas, ambos de 19 años, se conocen desde hace muchos años y han compartido sobre la pista como rivales y compañeros de dobles. De momento, Buse ha tomado la delantera y ha consolidado un crecimiento notable que asegura su presencia en próximos dos Grand Slam. Para Bueno, este momento de su connacional es un motor para que él pronto compita en la élite.

Buse y Bueno, seleccionados estelares en el equipo peruano de Copa Davis, iniciaron su camino profesional casi al mismo tiempo. Al inicio, el trujillano estuvo mejor posicionado que el limeño en el circuito ATP. Sin embargo, ‘Nacho’ sacó ventaja en la última temporada y no para de crecer. Lejos de cualquier rivalidad negativa, Gonza’ toma como un incentivo el presente de su compatriota.

“Es una motivación, obviamente”, concedió Bueno luego de clasificar a las semifinales del Challenger 50 de Tigre. “Sé que se puede, un poco el camino es por ahí. Hay que ser competitivos, en algún momento se va a dar”, consignó el tenista nacional, optimista y confiado de que pronto se va a integrar a ese objetivo que persigue desde que se hizo profesional a finales de 2021: el Top 100.

El tenista peruano sigue haciendo historia en Brasil y ahora estará en cuartos de final del torneo - Crédito: ESPN.

“Por ahí él maduró tenísticamente un poco más rápido. Espero que pronto podamos compartir circuito”, añadió Gonzalo. Conviene destacar que ambos tenistas alcanzaron la final de Roland Garros Junior en 2022. “Yo creo que él ha dado un salto muy grande metiéndose al Top 100 y ganándole a Fonseca. ‘Nachito’ maduró mucho”, apostilló el jugador que acaba de firmar la onceava semifinal de su carrera.

“Es cuestión mental y de creérmela”

Gonzalo Bueno tiene claro su camino hacia la élite del tenis mundial. El trujillano se enfoca en su ingreso al selecto grupo de los mejores del planeta: “Estoy tratando de meterme al Top 100 que es el objetivo. El nivel está muy cerca. He venido teniendo muy buenos triunfos contra jugadores que han estado ahí. He competido de igual a igual”. Para el deportista nacional, la clave de este ascenso radica en el factor psicológico, pues considera que “es más cuestión mental y de creérmela. Estoy trabajando mucho para eso. Se dará cuando se tenga que dar. No hay tanto apuro”.

El tenista peruano se impuso en sets corridos ante el georgiano Nikoloz Basilashvili. (Video: ATP)

Asimismo, Bueno recordó su reciente experiencia en el Abierto de Australia, la cual calificó como positiva —victoria en primera ronda— tras el sinsabor de la edición anterior. “Fue muy buena. Sobre todo porque el año pasado yo había ido y esperé a que dos se quedaran fuera y fue durísimo. Me quedé con la espina de no entrar. En cuanto a nervios y demás lo pude manejar bien”, concluyó con madurez.

Semifinales en Tigre

Gracias al triunfo en sets corridos durante los cuartos de final, el tenista trujillano tomó la ventaja en el historial personal frente a Collarini con un registro de 3-2. Asimismo, este logro representa su undécima semifinal en el circuito Challenger y la primera que disputa en la presente temporada 2026. Tras el duelo, el nacional ofreció sus impresiones sobre el juego: “El partido de hoy fue durísimo. Fue muy luchado. Ambos tuvimos chances. Al final fueron mínimos detalles en los que marqué la diferencia. En el segundo set pude estar bien física y mentalmente, sobre todo. Traté de mantenerme firme”.

Esta victoria posee un peso estratégico fundamental para su planificación anual. Con las unidades obtenidas en Argentina, Bueno ascendió de forma virtual hasta el casillero 214° del ranking ATP. Dicha ubicación garantiza, con bastante antelación, su acceso a la etapa clasificatoria de Roland Garros 2026, ya que el cierre de la lista oficial está previsto para el 27 de abril.

Gonzalo Bueno accede a semifinales
Gonzalo Bueno accede a semifinales del Challenger 50 de Tigre.

En la siguiente ronda, Gonzalo Bueno buscará el pase a la gran final frente al anfitrión Guido Justo (#347). Las estadísticas previas favorecen totalmente al peruano, quien acumula tres triunfos y ninguna caída frente al ‘gaucho’. El choque más cercano entre ambos ocurrió en el Challenger de Itajaí, donde el deportista norteño eliminó a Justo en la fase de octavos de final.

