Jairo Concha ha abierto la cuenta en el juego entre Universitario de Deportes y Cienciano. El volante peruano, encargado de la generación de fútbol en el conjunto de Javier Rabanal, inauguró el luminoso en el Estadio Monumental tras impactar su botín derecho con la número cinco y ubicarla en un lugar imposible para el meta del ’papá’.

Los dirigidos por Horacio Melgarejo —en el palco por suspensión— plantaron cara en la primera media hora de juego. Sin un dominador claro, ambos equipos apostaban al contraataque. El elenco visitante sintió el desgaste y cedió el control a los ’cremas’. Lisandro Alzugaray se mostraba más participativo en el ataque, pero carecía de efectividad de cara al arco.

Los de Rabanal olieron sangre y se prestaron a instalarse en área rival. Andy Polo le cedió el cuero a Jairo Concha y este le dio un pase a la red desde fuera del área. El sutil disparo sorprendió completamente al guardameta Gonzalo Falcón. La reacción tardía del uruguayo solo valió para la foto del balón moviendo las redes de su arco.

Gol de Jairo Concha desde fuera del área para 1-0 en Universitario vs Cienciano por Liga 1 2026. Crédito: L1 MAX.

Cienciano no reculó y salió rápidamente a buscar la igualdad del marcador. Un error de Williams Riveros en salida estuvo a punto de emparejar la cuenta. Sin embargo, Diego Romero respondió con solvencia ante el intento de Carlos Garcés. Minutos antes del gol, el portero ’merengue’ ya había sido exigido en un tiro libre con destino a gol que evitó con seguridad.

El más influyente

Jairo Concha continúa con un estado de forma formidable. En el 2025, el futbolista surgido de la Universidad San Martín firmó su mejor registro en goles (9) y asistencias (10) desde su estreno profesional. Su buen andar en el equipo de Odriozola le valió convocatorias a la selección peruana.

El mediocampista limeño de 26 años ha iniciado el curso 2026 con la misma —o mejor— tónica del curso anterior. El ex Alianza Lima ya registra un tanto y dos asistencias en solo tres partidos disputados en Liga 1.

Jairo Concha convirtió su primer gol de la temporada. Crédito: Universitario.

El actual seleccionado nacional ha exhibido un nivel sobresaliente en el arranque del año. Además, el adiestrador Rabanal cuenta con dos opciones en su posición. Tanto Héctor Fértoli como Miguel Solveira pueden suplirlo, pero deberán mostrar un mejor rendimiento que Concha, quien no ha desentonado.

