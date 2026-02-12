El gol de penal de 2 de Mayo ante Alianza Lima que silenció Matute por la Copa Libertadores 2026

Brahian Ayala entró desde el banco de suplentes para marcar el empate parcial en condición de visita - Crédito: ESPN.

Alianza Lima no pudo mantener por mucho tiempo la ventaja otorgada por Luis Advíncula contra Club 2 de Mayo, por el desquite de la Fase 1 de la CONMEBOL Libertadores 2026. En el mejor momento de los ‘íntimos’ llegó un penal que desarticuló todos los planes posibles en el estadio Alejandro Villanueva.

A los 69′ minutos del compromiso, el ‘gallo norteño’ agarró mal parado al bloque defensivo local y emprendió un contragolpe que se asomó al área. En esas, el portero Alejandro Duarte salió descontrolado para hacerse de la pelota, pero en la carrera se llevó de encuentro a un rival.

Aunque el árbitro pasó por alto la infracción, un llamado desde la sala del Sistema de Videoarbitraje (VAR) lo hizo recular y pronto se acerco a los monitores para evaluar con un mejor criterio la acción. El suspenso se apoderó del recinto al igual que del resto de los futbolistas aliancistas.

En un intento desesperado, Paolo Guerrero intentó cercar al silbante para exhortarle a una mejor revisión, pero el cometido no dio los frutos esperados. Con mejores imágenes, el juez de la contienda dio marcha atrás a su decisión inicial y cobró el penal no sin amonestar a Alejandro Duarte.

El cuadro peruano no pudo vencer al conjunto paraguayo y quedó eliminado del certamen Conmebol - Crédito: ESPN.

Confirmado el penal, el que se hizo cargo del cobro fue Brahian Ayala, quien antes de ejecutar el lanzamiento le dio un beso a la pelota en señal de suerte. Ya en el tiro concreto sacó un ‘misil’ al medio que dejó sin posibilidades de reacción al golero suplente.

En la llave de ida, disputada en el estadio Juan Pablo Caballero, Sportivo 2 de Mayo ganó por la mínima diferencia con un golazo desde fuera del área de Diego Acosta, quien además se apuntó en la historia del club al concretar la primera diana de los suyos en la Copa Libertadores.

Gesta

Club 2 de Mayo vivió una jornada histórica en Matute tras lograr la clasificación a la Fase 2 de la Copa Libertadores. El pitazo final desató una explosión de júbilo en las tribunas y el campo, donde jugadores y cuerpo técnico se fundieron en abrazos, mientras que el público local enmudeció y estalló en ira a la salida.

Uno de los más felices por la épica conseguida en Perú ha sido el entrenador Eduardo Ledesma, quien al atestiguar el cierre del envite, se abroqueló con sus integrantes del cuerpo técnico para festejar el golpe asestado contra Alianza Lima.

Con el empate 1-1 en Matute, los paraguayos avanzaron a la fase 2 del certamen Conmebol - Crédito: ESPN.

El club2 de Mayo aseguró su pase a la siguiente instancia de la Copa Libertadores tras una actuación memorable en Lima, donde logró vencer la presión y la localía rival. Ahora enfrentará a Sporting Cristal, un desafío que exigirá nuevamente el máximo compromiso del equipo guaraní.

La victoria en el estadio Alejandro Villanueva quedó grabada en la memoria de los hinchas, quienes celebraron el histórico debut continental. El plantel del ‘gallo norteño’ buscará sostener la confianza y la convicción mostradas para seguir avanzando en el torneo y alimentar la ilusión de una campaña internacional que ya se inscribe entre sus grandes gestas.