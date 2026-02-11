Perú Deportes

Ignacio Buse vs Sebastián Báez: día, hora y canal TV del duelo por octavos de final del Argentina Open 2026

La raqueta nacional asume un nuevo desafío en su regreso al circuito profesional. En el court Guillermo Vilas de Buenos Aires, deberá imponerse ante el local y cuarto sembrado del torneo

Guardar
Ignacio Buse vs Sebastián Báez:
Ignacio Buse vs Sebastián Báez: día, hora y canal TV del duelo por octavos de final del Argentina Open 2026. Crédito: ESPN Tenis/ATP

Ignacio Buse debutó con victoria en su primera presentación en el Argentina Open. La primera raqueta nacional (#96 ATP) salvó dos puntos de partido ante el italiano Francesco Passaro para instalarse en octavos de final. En esta instancia, lo espera un rival de fuste, Sebastián Báez (#34 ATP).

El ‘Colorado’ regresó a la competencia individual luego de superar una lesión que lo mantuvo fuera de las pistas por dos meses. En la cancha 2 del Buenos Aires Lawn Tennis, la primera raqueta peruana remontó un partido que se puso muy cuesta arriba. Su segundo encuentro en la capital argentina representa un desafío mayor, además servirá como precedente, pues este tipo de rivales serán más habituales a medida que vaya escalando más posiciones en el ranking.

Ignacio Buse vs Sebastián Báez: día y horario del partido

El duelo entre Ignacio Buse y Sebastián Báez, correspondiente a la segunda ronda del ATP 250 de Buenos Aires 2026, está previsto para desarrollarse este jueves 12 de febrero. El duelo se jugará en el court principal del Buenos Aires Lawn Tennis, el estadio Guillermo Vilas. El horario del compromiso aún no ha sido confirmado por la organización.

El tenista peruano fue de menos a más y consiguió triunfazo que permitió seguir en el torneo argentino. Crédito: TyC Sports.

Ignacio Buse vs Sebastián Báez: canal TV para ver el partido

La transmisión oficial del duelo entre Ignacio Buse y Sebastián Báez estará a cargo de ESPN, a través de su plataforma de streaming Disney Plus, que tiene los derechos exclusivos para emitir todos los partidos del Argentina Open 2026 en Perú y toda Sudamérica. Los aficionados podrán seguir el encuentro desde cualquier dispositivo móvil u ordenador, previa suscripción.

Además, en Infobae Perú realizamos un seguimiento especial del desempeño del limeño de 21 años en la capital argentina. En nuestra página web encontrarás todas las incidencias y detalles sobre la participación del tenista nacional en su primera participación en el torneo bonaerense.

Buse regresó luego de la lesión

Ignacio Buse firmó un debut inolvidable en el Argentina Open tras vencer al italiano Francesco Passaro. El tenista peruano protagonizó una remontada épica en el court Guillermo Vilas: dio vuelta a un marcador adverso de 5-1 en el segundo set y salvó dos puntos de partido. Esta victoria posee un valor especial, pues marca su regreso triunfal a las canchas después de una para de dos meses por lesión.

El tenista peruano logró su primer triunfo individual del año. Ahora jugará con Sebastián Báez - Crédito: TyC Sports.

Este torneo representa un hito en su carrera, ya que es el primero que disputa tras su ingreso al exclusivo grupo de los cien mejores tenistas del mundo. Con el ranking 96 bajo el brazo, Buse demostró que su ascenso no es casualidad y ya aseguró su primer triunfo como integrante del Top 100. Su fortaleza mental ante Passaro confirma que recuperó su nivel competitivo. Ahora, el joven atleta espera su próximo desafío en Buenos Aires con la ilusión intacta de seguir con su progreso en el circuito.

Báez y un inicio de temporada notable

Sebastián Báez firmó un inicio de temporada notable en este 2026. El tenista bonaerense registró ocho victorias en sus diez primeros partidos, una racha que confirma su gran estado de forma. Durante este periodo, alcanzó la final del ATP 250 de Auckland, donde disputó el título frente al checo Jakub Mensik. A pesar de su esfuerzo, cayó en aquel encuentro decisivo.

Báez posee condiciones naturales que lo sitúan como un rival de cuidado en el circuito. Si bien adapta su juego a distintas superficies, su rendimiento mejora considerablemente sobre el polvo de ladrillo, su terreno predilecto. Actualmente, ocupa el puesto 34 del ranking mundial, posición que lo consolida como la segunda mejor raqueta de Argentina, solo por detrás de Francisco Cerúndolo. Su regularidad y talento proyectan un año con expectativas altas para el tenis de su país.

Sebastián Báez, #34 del mundo,
Sebastián Báez, #34 del mundo, desea celebrar en casa. Crédito: Argentina Open

Temas Relacionados

Ignacio BuseSebastián BáezTenis peruanoperu-deportes

Más Noticias

Cecilia Tait regresa a la escena olímpica: la leyenda del deporte peruano dice presente en Milano Cortina 2026

La exvoleibolista peruana y medallista olímpica reafirma su legado, representando al país y a Sudamérica en los escenarios deportivos más importantes del mundo

Cecilia Tait regresa a la

Alianza Lima vs 2 de Mayo EN VIVO HOY: minuto a minuto en Matute por fase 1 vuelta de la Copa Libertadores 2026

Tras el 1-0 en la ida, los ‘blanquiazules’ buscarán revertir el marcador y quedarse con el boleto a la segunda etapa del torneo internacional. Sigue las incidencias del emocionante cotejo

Alianza Lima vs 2 de

Alineaciones de Alianza Lima vs 2 de Mayo HOY: posibles titulares en Matute para vuelta de la Copa Libertadores 2026

El equipo ‘íntimo’ tiene la tarea de revertir el resultado adverso ante un conjunto paraguayo que se presenta con todos sus puntuales disponibles y el objetivo de conservar la diferencia obtenida

Alineaciones de Alianza Lima vs

Philipp Eisele alcanzó un acuerdo para renovar su contrato con el Eintracht Frankfurt y continuar con su crecimiento

El capitán de la categoría U19, que hace no mucho anotó su primer gol en la UEFA Youth League, seguirá integrando las filas de las ‘águilas’, esperando dar el salto al plantel principal

Philipp Eisele alcanzó un acuerdo

Programación de la fecha 6 de la Liga Peruana de Vóley 2026, fase 2: partidos, horarios y canal TV

Se vienen tres emocionantes duelos que darán inicio a la jornada, entre ellos el clásico entre Alianza Lima y Regatas. Conoce todos los detalles de esta fecha imperdible

Programación de la fecha 6
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Gestión de Carlos Canales amenaza

Gestión de Carlos Canales amenaza con cárcel a periodistas por revelar fuga de datos en Miraflores, denuncia Marco Sifuentes

Julio Arbizu cuestiona que el Estado asuma defensa legal de José Jerí por caso ‘Chifagate’

Rafael López Aliaga afirma que el Estado no debe intervenir ante embarazos de menores víctimas de violación

Permanencia de José Jerí se debatirá: APP y Podemos Perú se suman a Pleno Extraordinario

¿Por qué los derechos humanos deben ser el centro de la campaña presidencial?

ENTRETENIMIENTO

¿Cuánto rating hizo el regreso

¿Cuánto rating hizo el regreso de Magaly Medina a la TV, logró vencer a ‘Luz de Luna 4’?

Patricio Parodi niega beso con Flavia López y acusa a producción de Magaly Medina de usar efectos

María Becerra se convierte en bombera voluntaria por un día en Lima: “En la próxima emergencia te rescato yo”

Doña Martha se rinde ante el talento de ‘Pato’ Quiñones tras su show con Bad Bunny en el Super Bowl: “Es un gran bailarín”

Saliente de Gustavo Salcedo lo defiende y arremete contra Maju Mantilla: “Cualquier hombre hubiese actuado parecido”

DEPORTES

Cecilia Tait regresa a la

Cecilia Tait regresa a la escena olímpica: la leyenda del deporte peruano dice presente en Milano Cortina 2026

Alianza Lima vs 2 de Mayo EN VIVO HOY: minuto a minuto en Matute por fase 1 vuelta de la Copa Libertadores 2026

Alineaciones de Alianza Lima vs 2 de Mayo HOY: posibles titulares en Matute para vuelta de la Copa Libertadores 2026

Philipp Eisele alcanzó un acuerdo para renovar su contrato con el Eintracht Frankfurt y continuar con su crecimiento

Programación de la fecha 6 de la Liga Peruana de Vóley 2026, fase 2: partidos, horarios y canal TV