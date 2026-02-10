Perú Deportes

“Esta vez Sporting Cristal sí tiene futbolistas”, la advertencia de Giancarlo Granda sobre futuro de Paulo Autuori tras pobre inicio en Liga 1

El periodista deportivo describió el posible panorama de los ‘celestes’ que podría cortar el ciclo del técnico brasileño tras el pobre arranque en la Liga 1

El periodista deportivo se refirió a lo que le viene al cuadro 'celeste' que podría cortar el ciclo del DT brasileño.

Sporting Cristal experimentó un inicio adverso en el Torneo Apertura de la Liga 1 2026, acumulando un empate y una derrota en las dos primeras fechas. Estos resultados activaron la preocupación entre los hinchas, quienes cuestionan la ausencia de fichajes de jerarquía, especialmente en la posición de delantero centro. En este escenario, el periodista deportivo Giancarlo Granda analizó el presente del equipo y advirtió que el ciclo de Paulo Autuori, actual técnico, podría verse comprometido si no se obtienen resultados favorables en el corto plazo.

El comunicador subrayó en Radio Nacional que el próximo calendario del cuadro ‘rimense’ presenta retos de consideración. El equipo enfrentará a Juan Pablo II el próximo fin de semana, rival que, según el periodista, no será accesible pese a su reciente abultada caída ante Cienciano. A continuación, Cristal recibirá a Universitario de Deportes en el estadio Alberto Gallardo. Para Granda, la dificultad del fixture no justifica el rendimiento, ya que el arranque ante rivales como Garcilaso en Cusco y Melgar dejó al club con solo un punto sobre seis posibles.

El ‘Flaco’ alertó sobre las consecuencias de un nuevo traspié en la siguiente jornada. “Por cosas del destino, no vaya a ser que Cristal llegue con dos puntos de nueve a jugar con la ‘U’ y termines quedando a 10 o 12 puntos del campeonato en cinco fechas”, advirtió, lo que pondría en entredicho las aspiraciones del club en el campeonato local y elevaría la presión sobre el cuerpo técnico.

El cuadro rimense perdió 2-1 en el Estadio Alberto Gallardo.

Giancarlo Granda insistió en que el futuro de Paulo Autuori depende en gran medida del desempeño en la Copa Libertadores. El equipo debe afrontar una serie decisiva frente al ganador del cruce entre Alianza Lima y 2 de Mayo de Paraguay. Según el periodista deportivo, si los ‘cerveceros’ son eliminados y llegan a la fecha 5 del Torneo Apertura con una desventaja considerable en la tabla, la continuidad del veterano entrenador podría terminar anticipadamente.

El análisis incluyó una revisión de la composición del plantel para esta temporada. Granda afirmó que el club incorporó refuerzos en diferentes posiciones y destacó la llegada del lateral izquierdo, Cristiano da Silva. A su vez, consideró injusta la expulsión de Juan González, pero precisó que las incorporaciones no han logrado revertir la imagen del equipo en este arranque.

Giancarlo Granda y su crítica a Felipe Vizeu

Uno de los aspectos más severos del análisis de Giancarlo Granda fue la actuación de Felipe Vizeu, delantero brasileño fichado para asumir el rol de goleador. El periodista enfatizó que el bajo rendimiento del atacante ha sido un factor determinante en la falta de gol del equipo. “No es una disposición táctica de Autuori que Vizeu salga 30 metros fuera del arco. Él no siente la posición de ‘9’. Yo creo que es algo natural del delantero (que salga del área)”, puntualizó.

La llegada de Vizeu generó expectativas entre los aficionados por su formación en Flamengo, donde coincidió con ‘cracks’ como Vinicius Jr. y Lucas Paquetá, pero hasta el momento el atacante no ha cumplido con el objetivo para el que fue contratado. El ‘Flaco’ Granda sostuvo que la falta de efectividad ofensiva representa una de las principales inquietudes de la hinchada, que esperaba una respuesta más contundente en el mercado de pases, especialmente ante la necesidad de un centrodelantero con capacidad goleadora.

El próximo partido ante Juan Pablo II adquiere carácter decisivo para Sporting Cristal. Un nuevo tropiezo podría profundizar la crisis deportiva y aumentar la presión sobre Paulo Autuori y su comando técnico. Además, el posterior duelo ante Universitario surge como un posible punto de quiebre en el torneo.

Felipe Vizeu ha sido respaldado
Felipe Vizeu ha sido respaldado por el cuerpo técnico y por la dirigencia de Sporting Cristal en este 2026.

