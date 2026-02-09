Gol sorpresivo de Wilter Ayoví ante desatención de Mateo Antoni para empate de Comerciantes Unidos ante Alianza Lima por Liga 1 2026

Hubo una enorme sorpresa en Matute nada menos iniciando el segundo tiempo: Comerciantes Unidos halló la igualada parcial contra Alianza Lima. El autor del gol fue el ecuatoriano Wilter Ayoví, quien tuvo una participación sumamente fugaz en el encuentro correspondiente a la segunda jornada del Apertura 2026.
[NOTICIA EN DESARROLLO...]
Alianza Lima vs Comerciantes Unidos EN VIVO HOY 2-1: minuto a minuto del partido por Torneo Apertura de Liga 1 2026
Los ‘blanquiazules’ comenzaron ganando con gol de Renzo Garcés, pero al inicio del segundo tiempo, Wilter Ayoví logró el empate en el Estadio Alejandro Villanueva. Sigue las incidencias del encuentro
Gol de penal de Paolo Guerrero, en minutos finales, para certificar triunfo de Alianza Lima frente a Comerciantes Unidos por Liga 1 2026
El ‘Depredador’ sigue de dulce en su vocación goleadora. Dejó su impronta en Matute para rescatar a los suyos. Suma dos dianas en el campeonato. Próxima misión: revancha de Fase 1 de CONMEBOL Libertadores
Golazo de Renzo Garcés de remate letal en Alianza Lima vs Comerciantes Unidos por Liga 1 2026
El zaguero peruano aprovechó un gran centro de Eryc Castillo para romper la paridad ante las ‘águilas cutervinas’ en el estadio Alejandro Villanueva
Matías Succar rompió su mala racha de cerca de dos años sin golear: anotó en aplastante triunfo de Cienciano contra Juan Pablo II por Liga 1 2026
El delantero peruano se hizo cargo de la quinta diana de la goleada 6-1 por la segunda fecha del Apertura 2026. La última vez que celebró una conquista fue en abril del 2024
Paulo Autuori confrontó a periodista por ausencia de Ian Wisdom en Sporting Cristal vs Melgar: “Es oportunismo, no tiene sentido”
El entrenador brasileño habló por la derrota de local de los ‘celestes’ ante los ‘rojinegros’ y protagonizó un cruce de palabras en conferencia de prensa
