Gol sorpresivo de Wilter Ayoví ante desatención de Mateo Antoni para empate de Comerciantes Unidos ante Alianza Lima por Liga 1 2026

El delantero ecuatoriano puso el empate con gran definición en Matute. (Video: L1MAX)

Hubo una enorme sorpresa en Matute nada menos iniciando el segundo tiempo: Comerciantes Unidos halló la igualada parcial contra Alianza Lima. El autor del gol fue el ecuatoriano Wilter Ayoví, quien tuvo una participación sumamente fugaz en el encuentro correspondiente a la segunda jornada del Apertura 2026.

[NOTICIA EN DESARROLLO...]