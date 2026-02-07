Jairo Vélez tras la derrota de Alianza Lima ante 2 de Mayo: “Aquí están los mejores de cada país, no se puede menospreciar”

El volante aliancista analizó lo que dejó la caída en Paraguay por la Fase 1 de la Copa Libertadores 2026. (Video: Jax Latin Media)

Alianza Lima inició su camino internacional con un traspié. El conjunto ‘blanquiazul’ cayó por 1-0 ante Club 2 de Mayo en Paraguay, en el duelo de ida por la Fase 1 de la Copa Libertadores 2026, un resultado que obliga al equipo dirigido por su comando técnico a buscar la remontada en Matute. Tras ese encuentro, Jairo Vélez fue uno de los futbolistas que tomó la palabra y puso paños fríos al momento, remarcando que la serie sigue abierta y que el grupo mantiene plena confianza en revertirla.

El volante aliancista reconoció que la derrota no estaba en los planes, pero insistió en que el equipo no puede quedarse anclado en lo ocurrido en territorio paraguayo. Para Vélez, el calendario exige una rápida capacidad de reacción, ya que los ‘íntimos’ tienen por delante compromisos decisivos tanto a nivel internacional como en el torneo local.

“No tenemos chance de quedarnos lamentando. Ahora tenemos un partido por la liga también muy complicado con Comerciantes, ya estamos pensando y trabajando para eso”, declaró a la prensa local, subrayando la necesidad de pasar página de inmediato y enfocar todos los esfuerzos en el próximo desafío.

Eso sí, el mediocampista enfatizó que la Copa Libertadores no admite errores por exceso de confianza y dimensionó la derrota en Paraguay. “La llave está abierta, la idea no fue perder en la ida, pero esto es fútbol, estamos en un torneo donde están los mejores equipos de cada país. No se puede menospreciar”, sostuvo.

Análisis del partido y autocrítica

Más allá del marcador, Vélez consideró que el rendimiento de Alianza Lima fue positivo en líneas generales y que el resultado se definió por una acción puntual. “Hicimos un buen partido, creo que al final un descuido nos costó el gol”, señaló, apuntando a los detalles como el principal aspecto a corregir de cara a la revancha.

Pese al golpe, el jugador resaltó la fortaleza mental del plantel. “Tenemos la convicción y la confianza de que podemos remontar el resultado”, afirmó, dejando en claro que el vestuario íntimo mantiene intacta la fe en sus posibilidades cuando juegue en casa.

Consultado sobre lo que significará disputar el partido de vuelta en un escenario como Matute, Vélez minimizó la idea de una presión extra y recordó que el futbolista profesional convive permanentemente con la exigencia. “Presión hay partido a partido, en el campeonato nacional o internacional, la presión siempre está. Nosotros como futbolistas eso lo tenemos claro”, explicó.

Sin embargo, fue enfático en señalar que el foco inmediato está puesto en el campeonato doméstico. “Ahora estamos más enfocados en Comerciantes, que es lo próximo, y ya de ahí pensaremos nuevamente en todo lo demás”, añadió, evidenciando el discurso de ir paso a paso dentro del plantel.

El respeto a las decisiones del entrenador

Otro tema que abordó Vélez fue su suplencia en el encuentro de ida ante 2 de Mayo, una decisión que llamó la atención de los hinchas. El mediocampista aseguró que estaba al tanto de la situación y respaldó plenamente al entrenador. “Sorprendido no estuve, porque el profe ya me lo había comentado, y aparte que uno aprende a respetar las ideas del entrenador”, comentó.

Además, reflexionó sobre la naturaleza del cargo del director técnico. “Si sale bien la idea del profe, es un crack, pero a veces si no sale, es cuestionado. Es parte de esto y lo entendemos”, indicó, remarcando que el grupo prioriza el bienestar colectivo por encima de lo individual.

Confianza y trabajo pensando en la remontada

Jairo Vélez cerró su análisis destacando la unión del plantel y la mentalidad competitiva con la que afrontan este tramo de la temporada. “Lo importante aquí es que como grupo, como equipo, estamos todos enfocados en lo mismo. Tenemos mucha confianza en nosotros y creo que vamos a sacar adelante esto”, expresó.

Finalmente, al referirse al choque ante Comerciantes por la segunda fecha del Torneo Apertura 2026, subrayó la importancia de hacerse fuertes en Matute. “Estamos trabajando acorde a lo que el profe ha visto, con los videos que nos manda, así que ahora queremos hacernos fuertes en casa y es importante”, concluyó.