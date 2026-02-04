Perú Deportes

Alianza Lima inicia su camino en la Copa Libertadores 2026: los convocados de Pablo Guede ante 2 de Mayo

El equipo ‘blanquiazul’ encarará su debut internacional con bajas sensibles, motivo por el cual el comando técnico debió realizar ajustes en la plantilla

Alianza Lima inicia su camino
Alianza Lima inicia su camino en la Copa Libertadores 2026 con Paolo Guerrero como referente en el ataque. Crédito: Prensa AL

Alianza Lima volverá a competir a nivel internacional este miércoles 4 de febrero, cuando visite a Club 2 de Mayo en el Estadio Río Parapití, en Paraguay, por el partido de ida de la fase 1 de la Copa Libertadores 2026. El equipo dirigido por Pablo Guede afronta este compromiso con ilusión renovada y el objetivo de conseguir un resultado positivo fuera de casa que le permita encarar con ventaja la serie.

El conjunto ‘blanquiazul’ llega a este debut copero con buenos ánimos, tras haber logrado su primer triunfo en el Torneo Apertura 2026. El último fin de semana, se impuso por 2-1 a Sport Huancayo en condición de visitante, con goles de Paolo Guerrero y Alan Cantero, mostrando señales alentadoras en su funcionamiento colectivo.

Sin embargo, el comando técnico encabezado por Guede deberá afrontar su primer enfrentamiento ante 2 de Mayo con ausencias importantes. Alianza Lima no podrá contar con Luis Advíncula ni Luis Ramos, quienes quedaron fuera de la convocatoria por molestias físicas sufridas tras el reciente encuentro ante en la ciudad de Huancayo.

Mediante un comunicado oficial, el club explicó la situación médica de ambos jugadores. “El Club Alianza Lima informa a sus hinchas y a la opinión pública lo siguiente: luego del partido frente a Sport Huancayo por la primera fecha del Torneo Apertura de la Liga1 2026, Luis Advíncula y Luis Ramos presentaron algunas molestias”, señaló la institución.

Luis Ramos y Luis Advíncula
Luis Ramos y Luis Advíncula no jugarán el Alianza Lima vs 2 de Mayo, partido de ida por la fase 1 de la Copa Libertadores 2026.

A estas ausencias se suman las de Jesús Castillo, quien continúa en proceso de recuperación tras sufrir un desgarro parcial del ligamento colateral interno de la rodilla izquierda durante el amistoso de pretemporada ante Inter Miami, y Josué Estrada, descartado por una tendinitis en la rodilla derecha.

La convocatoria de Pablo Guede para enfrentar a 2 de Mayo

Con este panorama complicado, Pablo Guede definió una lista de convocados amplia, combinando futbolistas de experiencia con jóvenes que buscan consolidarse, con el objetivo de sostener la competitividad del equipo pese a las bajas. Son un total de 22 jugadores los que viajaron a Paraguay para la primera batalla internacional de la temporada con Alianza Lima:

  • Arqueros: Guillermo Viscarra, Alejandro Duarte, Ángel de la Cruz.
  • Defensas: Mateo Antoni, Gianfranco Chávez, Renzo Garcés, Marco Huamán, D’Alessandro Montenegro, Jonathan Jussepi García y Cristian Carbajal.
  • Volantes: Esteban Pavez, Fernando Gaibor, Eryc Castillo, Jairo Vélez, Piero Cari, Alan Cantero, Gaspar Gentile, Kevin Quevedo, Alessandro Burlamaqui y Pedro Aquino.
  • Delanteros: Paolo Guerrero y Federico Girotti.
Convocatoria de Alianza Lima para
Convocatoria de Alianza Lima para duelo de ida ante 2 de Mayo por Copa Libertadores 2026. Crédito: Prensa AL

Un reto copero que marca el inicio del sueño blanquiazul

Alianza Lima sabe que el margen de error en esta fase es mínimo y que cada detalle puede marcar la diferencia. Con bajas sensibles, pero una convocatoria que ofrece alternativas, el cuadro ‘íntimo’ buscará imponer su experiencia internacional y dar el primer paso hacia la siguiente ronda.

El debut en la Copa Libertadores siempre representa un desafío especial, y en La Victoria confían en que el equipo podrá responder pese a las dificultades, manteniendo viva la ilusión copera desde el primer partido.

Separados del plantel por caso disciplinario y denuncia

Alianza Lima tampoco contará con Carlos Zambrano, Miguel Trauco y Sergio Peña, quienes fueron separados del plantel tras un caso de indisciplina vinculado a una denuncia por presunto abuso sexual presentada por una mujer argentina, hecho que se habría producido durante la pretemporada realizada en Montevideo.

La situación podría derivar en la desvinculación definitiva de los tres futbolistas, mientras el club continúa manejando el tema con reserva. Estas ausencias, de igual forma, representan un golpe importante para el plantel y se suman a los inconvenientes que enfrenta el club ‘blanquiazul’ en la antesala de su debut en la Copa Libertadores.

