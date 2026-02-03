Perú Deportes

Pablo Guede prepara el debut de Alianza Lima ante Club 2 de Mayo: “Está más que demostrado que en la Copa Libertadores nunca hay favoritos”

El responsable técnico avanza con pies de plomo. No se confía y va con cautela al estreno de la CONMEBOL Libertadores. “Sabemos que no es fácil, pero vamos a competir”, sostuvo

Pablo Guede confía en que
Pablo Guede confía en que Alianza Lima sacará adelante su primera llave en Copa Libertadores 2026. - Crédito: Difusión

Pablo Guede no piensa en otra cosa más que el estreno de Alianza Lima en la Fase 1 de la Copa Libertadores 2026. En esa instancia preliminar, el obstáculo inicial será un inexperimentado Club 2 de Mayo (PAR). Aun así, el líder argentino guarda recaudos y exhorta a no confiarse.

Así lo ha expresado en un contacto fugaz con los medios de comunicación estacionados en los exteriores del aeropuerto Jorge Chávez durante el viaje de la delegación rumbo a Paraguay: “Está más que demostrado que en la Copa Libertadores nunca hay favoritos, es otro torneo totalmente diferente”.

Pablo Guede asumió la dirección
Pablo Guede asumió la dirección técnica de Alianza Lima por todo el 2026. - Crédito: Composición Infobae
Aunque existe mucha ansiedad entra los simpatizantes de Alianza Lima por empezar con el pie derecho el campeonato más importante de América, Pablo Guede se mantienetranquilo”, porque “vamos a jugar el partido y estamos bien, sabemos que no es fácil, pero vamos a competir”.

Acerca del nivel del Sportivo 2 de Mayo, que dicho sea de paso ha empezado con una dinámica irregular marcada por resultados favorables en el Apertura 2026, advirtió: “Es un equipo muy duro que no necesita generar mucho para hacerte situaciones de gol, meten y defienden bien”.

El 'gallo norteño' se enfrentará a los 'blanquiazules' en el arranque de la Copa Libertadores 2026. | VIDEO: Radio Monumental

Para la primera presentación de Alianza Lima en la CONMEBOL Libertadores 2026 acusará dos bajas importantes, de último minuto, por lesiones inesperadas: la de Luis Advíncula y Luis Ramos. Aunque ambos presentan dolencias, se ha preferido mantenerlos en el dique seco por precaución; de tal manera que lo más probable es que regresen a la convocatoria en el fin de semana.

Al respecto, Pablo Guede dijo que “lástima que Luis [Advíncula] terminó el otro día con un dolor en el bajo de la espalda y a Luis [Ramos] por precaución que salió con una molestia en el cuádriceps, pero tenemos jugadores que pueden reemplazarlos".
Paolo Guerrero se apunta como
Paolo Guerrero se apunta como titular ante Sportivo 2 de Mayo. - Crédito: Composición Infobae

Calma en medio de la tormenta

Alianza Lima ha atravesado jornadas agitadas tras una pretemporada considerada positiva en la Serie Río de La Plata. La tranquilidad institucional se vio alterada por un escándalo sexual que involucra a los jugadores Carlos Zambrano, Miguel Trauco y Sergio Peña.

Estos futbolistas, actuales seleccionados nacionales, fueron denunciados penalmente por ultraje, en Montevideo, durante la concentración de Alianza Lima. A pesar de que los implicados intentaron desvincularse del hecho alegando inocencia, la dirigencia del club decidió separarlos de manera indefinida, anticipando su salida definitiva del plantel de La Victoria.

El entrenador blanquiazul respondió sobre si buscará reemplazo de los tres jugadores. (Video: Ovación)
Al respecto, Pablo Guede mencionó que “ya se hablaron demasiadas cosas y conjeturas. Creo que están dolidos los chicos. A mí, más que molestarme, me duele y no tengo ganas de seguir revolviendo cosas que me hacen mal porque somos seres humanos y me duelen esas situaciones“.

El impacto de este episodio repercutió de manera significativa en el grupo. El equipo debió sobreponerse a la situación y continuar con su calendario inmediato. Durante la Noche Blanquiazul 2026, Alianza Lima logró imponerse con claridad a Inter Miami (3-0).

Paolo Guerrero marcó un doblete
Paolo Guerrero marcó un doblete contra Inter Miami en la Noche Blanquiazul 2026. - Crédito: EFE

Posteriormente, en el inicio del Apertura 2025, el cuadro blanquiazul venció a Sport Huancayo por 1-2, en condición de visitante, con anotaciones de Paolo Guerrero y Alan Cantero.

La agenda del club ahora contempla un reto internacional. Alianza Lima enfrentará a Sportivo 2 de Mayo en una serie de ida y vuelta correspondiente a la Fase 1 de la Copa Libertadores 2026. El equipo que resulte ganador de esta llave disputará la siguiente ronda ante Sporting Cristal.

