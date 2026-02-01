Reimond Manco dispara contra Hernán Barcos por doble rol en FC Cajamarca: “Si el DT no lo pone, lo saca”

Reimond Manco dispara contra Hernán Barcos por doble rol en FC Cajamarca. Crédito: Liga 1

La decisión de FC Cajamarca de otorgarle a Hernán Barcos un doble rol para la Liga 1 2026 —como futbolista del plantel profesional y gerente deportivo— ha generado una fuerte discusión en el entorno futbolístico peruano. Lo que en principio fue presentado como una apuesta institucional terminó convirtiéndose en un tema polémico que divide opiniones entre exjugadores, analistas y aficionados.

El debate tomó mayor fuerza tras la difusión del programa ‘Juego Cruzado’, transmitido a través del canal de YouTube de Denganche, donde se analizaron las implicancias de esta medida poco habitual en el fútbol local. Uno de los panelistas que se mostró abiertamente en contra del doble rol fue Reimond Manco.

El exfutbolista cuestionó la viabilidad de que un jugador en actividad pueda asumir, al mismo tiempo, funciones directivas dentro de un club profesional, señalando que no recuerda un antecedente similar a lo largo de su carrera. Desde su perspectiva, la convivencia de ambos cargos puede generar tensiones innecesarias en el manejo interno del equipo.

La controversia se intensificó tras las propias declaraciones de Hernán Barcos, quien señaló que participó junto al comando técnico en la conformación del plantel, admitiendo que varios refuerzos “fueron apuntados a dedo”. A pesar de ello, el delantero aseguró que no intervendrá en las decisiones deportivas durante la temporada, argumentando que seguirá en actividad como futbolista.

Este punto fue duramente cuestionado por Manco, quien puso en duda la real separación entre ambas funciones. El exjugador fue tajante al afirmar que “no puedes ser juez y parte”, remarcando que haber participado en la elección de futbolistas para la plantilla ya supone una injerencia directa en el armado del equipo.

El 'Pirata' puso el 1-0 en Chongoyape. (L1 Max)

Posibles conflictos en el vestuario y la competencia interna

Otro de los aspectos que generó preocupación fue el impacto que esta situación podría tener dentro del vestuario. Manco planteó un escenario complejo para la competencia interna, especialmente para los delanteros que lleguen a disputar el puesto con Barcos. “¿Qué dirá el ‘9’ que viene a hacerle competencia?, seguramente estará buscando equipo”, comentó entre risas, dejando entrever una posible incomodidad en el plantel.

Según su análisis, el simple hecho de que un jugador tenga poder dirigencial puede condicionar la percepción de justicia deportiva entre sus compañeros, afectando el clima interno y la confianza en las decisiones técnicas.

Manco también puso el foco en la posición del director técnico, Carlos Silvestri. A su juicio, el entrenador podría verse limitado al momento de tomar decisiones, al tener bajo su mando a un futbolista que también cumple funciones directivas. “Si no lo pone, lo saca”, añadió, sugiriendo que esta dualidad podría generar presiones implícitas en el manejo del once titular.

Hernán Barcos es el líder de FC Cajamarca.

Para el exfutbolista, este escenario no resulta saludable para el normal desenvolvimiento de un equipo profesional, ya que las decisiones deberían responder exclusivamente a criterios deportivos. En esa línea, advirtió sobre un posible conflicto de intereses que podría terminar afectando a FC Cajamarca a lo largo de la temporada.

Con la Liga 1 2026 recién iniciada, el caso de Hernán Barcos y FC Cajamarca se perfila como uno de los temas más discutidos del torneo. Mientras el club confía en la experiencia y el liderazgo del ‘Pirata’ para afrontar el desafío deportivo, las interrogantes sobre la convivencia de sus funciones como jugador y directivo permanecen abiertas y prometen acompañar el desarrollo de la primera campaña del cuadro cajamarquino en la máxima categoría del fútbol peruano.