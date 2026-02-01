Dónde ver Universitario vs ADT HOY: canal tv online del duelo por fecha 1 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026

Universitario chocará con ADT por el Torneo Apertura 2026

Universitario de Deportes comienza hoy, domingo 1 de febrero, su participación en la Liga 1 2026 enfrentando a ADT en el estadio Monumental. El encuentro, correspondiente a la fecha uno del Torneo Apertura, marca el inicio del camino del equipo dirigido por Javier Rabanal en busca de su cuarto título consecutivo.

A pesar de presentar varias bajas en la plantilla, el conjunto ‘crema’ confía en lograr su primer triunfo de la temporada ante su afición. El partido representa una exigente prueba para medir el nivel del plantel y las variantes tácticas implementadas por el comando técnico. La expectativa es alta entre los hinchas, que esperan ver a su equipo consolidar su dominio en el fútbol nacional desde el primer encuentro.

Dónde ver Universitario vs ADT por el Torneo Apertura 2026

El choque entre los ‘cremas’ y el ‘vendaval celeste’ será transmitido por L1 Max, canal oficial del campeonato, y se podrá seguir por los diferentes operadores como DirecTV, Claro TV, Best Cable, Claro TV, Win TV, entre otros. Y ahora también por Movistar TV, completamente gratis para los suscriptores.

Asimismo, se podrá seguir el encuentro por L1 Play, plataforma streaming que tiene un pago mensual dependiendo del plan a elección. Por su lado, Infobae Perú informará todos los detalles que se vivirán en el estadio Monumental con toda la previa, minuto a minuto, mejores jugadas, declaraciones, otros resultados, tabla de posiciones, y mucho más.

Universitario recibirá a ADT en el estadio Monumental por el Torneo Apertura 2026

Horarios de Universitario vs ADT por el Torneo Apertura 2026

El debut de la ‘U’ será frente el cuadro tarmeño hoy, domingo 1 de febrero, en el estadio Monumental por la fecha 1 del Torneo Apertura 2026. El horario establecido será a las 18:00 horas en Perú, Colombia y Ecuador; en Venezuela, Bolivia y la ciudad de Miami, el inicio está previsto para las 19:00 horas. Por su parte, quienes sigan el encuentro desde Uruguay, Paraguay, Chile y Brasil podrán hacerlo a partir de las 20:00 horas.

¿Cómo llega Universitario al partido?

El equipo de Javier Rabanal hará todo lo posible para arrancar con el pie derecho la Liga 1 2026 a pesar de que tendrá bajar importantes. El DT no podrá contar con tendrá bajas en defensas debido que serán bajas Williams Riveros y Matías Di Benedetto por su tema de nacionalización, y también sufrirá las ausencias de Anderson Santamaría por lesión.

Sekou Gassama tampoco será considerado porque tiene que ponerse a punto físicamente. Se presume que estará al cien por ciento para la tercera presentación de la ‘U’, cuando se mida con Cienciano en su condición de local.

Universitariocerró su pretemporada con una victoria contundente de 3-0 ante Universidad de Chile. Los goles del equipo crema llevaron la firma de Alex Valera, José Rivera y Martín Pérez Guedes, quienes sellaron el marcador en el último amistoso antes del inicio de la temporada.

Los 'cremas' derrotaron 3-0 en el Monumental. (Video: TV Perú)

¿Cómo llega ADT al partido?

La Asociación Deportiva Tarma (ADT) tuvo una jornada complicada durante la presentación de su plantel para el 2026 en la tradicional Tarde de Tarma. El equipo de Pablo Trobbiani cayó por 3-2 frente a Libertad FC de Ecuador en el Estadio Unión Tarma.

El partido comenzó cuesta arriba para los locales, tras un autogol de Gutiérrez a los 29 minutos. Ya en la segunda mitad, ADT logró revertir momentáneamente el marcador con tantos de Aldair Rodríguez y Hideyoshi Arakaki, a los 48 y 63 minutos respectivamente.

Sin embargo, el cuadro ecuatoriano aprovechó las debilidades defensivas en el tramo final y Guisamano marcó dos goles, a los 86 y 91 minutos, sellando la remontada visitante. Tras este revés, el conjunto dirigido por Trobbiani concentra su preparación en el debut de la Liga 1 ante Universitario de Deportes.